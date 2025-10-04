مطار ميونيخ يستانف رحلاته تدريجيا بعد توقفها اثر رصد مسيّرات في أجوائه

afp_tickers

4دقائق

استأنف مطار ميونيخ الألماني السبت رحلاته تدريجا بعد توقفها مساء الجمعة لليوم الثاني على التوالي على خلفية رصد تحليق مسيرات في أجوائه، ونددت برلين ب”التهديد” الذي تشكله هذه الأجسام الطائرة على أمن البلاد.

وكانت مطارات في الدنمارك والنروج وبولندا قد أوقفت مؤخرا الحركة الجوية أيضا بسبب طائرات مسيرة مجهولة، ورفضت روسيا الاتهامات التي وجهتها لها رومانيا وإستونيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.

وقال ثاني أكبر مطار ألماني في بيان إن استئناف حركة الملاحة الجوية عند الساعة السابعة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) السبت “تأخر بسبب رصد طائرات مسيرة”.

وكان المطار أوقف رحلاته “حتى اشعار آخر” اعتبارا من الساعة 21,30 (19,30 بتوقيت غرينتش) الجمعة بسبب رصد طائرات مسيرة، أكدته الشرطة خلال الليل.

وافاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس برصد طائرتين مسيرتين بالتزامن قبل الساعة 23,00 حول المدرجات، ثم ابتعدتا على الفور من دون التعرف عليهما.

وأضاف المصدر سجل “بلاغ برؤية طائرات مسيرة” تم رصدها في المطار نفسه عند الساعة الثالثة فجرا (الواحدة بتوقيت غرينتش)، من دون التمكن من تأكيد هذه المعلومة على الفور.

وبسبب هذه الاضطرابات، حُول مسار 23 رحلة وافدة إلى المطار فيما ألغيت 12 أخرى، كما ألغيت أو أجلت 46 رحلة مغادرة من المطار البافاري، ما أدى إلى تأثر نحو 6500 مسافر، بحسب المطار.

وأفاد المطار أنه وفّر أسرّة وبطانيات ومشروبات ووجبات خفيفة للركاب.

مطار ميونيخ هو أكبر مطار في الاتحاد الأوروبي يُضطر إلى تعليق عملياته، عقب حوادث مماثلة في كوبنهاغن وأوسلو، ومطارات أخرى.

تسبب إغلاق المطار ليل الخميس الجمعة بإلغاء أو تحويل مسار أكثر من 30 رحلة جوية، وهو ما أثر على نحو 3000 مسافر. واستؤنفت الرحلات فجر الجمعة قبل تعليقها من جديد مساء.

وتحتفل ألمانيا بعيدها الوطني الجمعة الذي يحيي ذكرى إعادة توحيد البلاد في العام 1990.

– “صد المسيرات” –

رصدت مسيرات عدة رسميا مساء الخميس، لاسيما في إردينغ التي تضم مطارا عسكريا بالقرب من ميونيخ، ثم فوق مطار العاصمة البافارية المدني.

ونشرت الشرطة مروحيات لكنها لم تتمكن من تحديد نوعها وعددها او اعتراضها.

وندد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت في تصريح لصحيفة بيلد الجمعة بـ”التهديد”.

وقال “اعتبارا من الآن، يجب علينا إسقاط الطائرات المسيرة”.

ولتحقيق ذلك، من المقرر أن تبدأ حكومة المستشار حكومة المستشار فريدريش ميرتس الأربعاء تعديل قانون أمن الطيران الذي لا يعطي حتى الآن صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة إلا للشرطة، وليس للجيش.

في مطلع أيلول/سبتمبر، نددت بولندا بانتهاك 19 طائرة مسيرة لأجوائها متهمة روسيا بالوقوف وراء ذلك.

وفي الدنمارك، أُغلق مطار العاصمة كوبنهاغن في 22 أيلول/سبتمبر، وحلقت طائرات مسيرة فوق مطارات أخرى وقاعدة عسكرية في هذا البلد في 25 أيلول/سبتمبر.

وما زال مصدر هذه المسيّرات غير معروف، لكن السلطات الدنماركية سارعت إلى اتهام روسيا.

وسلطت هذه الحوادث الأخيرة الضوء على وجود ثغرات في ترسانة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة هذا التهديد الجديد.

الخميس، اجتمعت الدول الأعضاء السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية لمناقشة سبل تعزيز دفاعات أوروبا، وبحثت في إنشاء “جدار مضاد للمسيّرات”.

بور-بل/ريم/غ ر

جسك/سام/الح