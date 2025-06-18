معاون بالكونجرس: مجلس الشيوخ سيتلقى إحاطة سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل

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واشنطن (رويترز) – قال أحد معاوني تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إن أعضاء المجلس سيتلقون إحاطة سرية عن إيران الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الجمهورية الإسلامية وإسرائيل الهجمات منذ أيام.

وذكر شومر في وقت سابق أنه طلب مثل هذه الإحاطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه ترامب الإفصاح عما إذا كان اتخذ أي قرار بشأن الانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد إيران.