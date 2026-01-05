معدل التضخم في تركيا تراجع إلى 30,89% في كانون الأول/ديسمبر 2025 (معهد)
تر
اجع معدل التضخم في تركيا إلى 30,89% في الشهر الأخير من العام 2025، مقابل 44,38% في الشهر نفسه من العام 2024، بحسب ما أعلن الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.
وعلى مدى كامل العام 2025 بلغ معدل ارتفاع الأسعار 34,88 %، أي أدنى مستوى له في أربع سنوات، مقابل 58,51 % في العام 2024، وفق المعهد.
لكنه ما زال أعلى من نسبة 30% المسجّلة عام 2021.
وفي أيار/مايو من العام 2024، بلغ مستوى التضخم نسبة 75%، قبل أن يبدأ بالانحسار.
وقال المعهد إن الأسعار التي ارتفعت في العام الماضي كانت تتصل بالتعليم (أكثر من 66 %)، والسكن (49,5 %)، والتغذية (28,31%)، والصحة (31%).
لكن هذه الأرقام الرسمية كانت محل تشكيك من مجموعة من الاقتصاديين المستقلين (إيناغ) ترى أن التضخم في كانون الأول/ديسمبر 2025 بلغ 56,14 % على أساس سنوي، في ارتفاع بنسبة 2,11% في كانون الأول/ديسمبر وحده.
بغ/خلص/جك