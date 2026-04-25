مفاوضو أمريكا يتوجهون إلى باكستان وإيران ترفض اللقاء المباشر

من سعد سعيد وأريبه شاهد وستيف هولاند

إسلام أباد/واشنطن 25 أبريل نيسان (رويترز) – من المقرر أن يتوجه المفاوضون الأمريكيون إلى باكستان اليوم السبت، لكن إيران قالت إن مسؤوليها لا يعتزمون لقاء الأمريكيين لبحث إنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال البيت الأبيض إن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب وصهر الرئيس جاريد كوشنر سيغادرا صباح اليوم السبت لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين إن إيران لديها فرصة لإبرام “اتفاق جيد” مع الولايات المتحدة.

وأضاف “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

* ترامب: إيران تعتزم تقديم عرض

وصل عراقجي إلى إسلام اباد أمس الجمعة. لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية ذكر عبر منصة إكس أن المسؤولين الإيرانيين لا يعتزمون لقاء ممثلي الولايات المتحدة وأن مخاوف طهران ستنقل إلى باكستان التي تضطلع بالوساطة.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على البيان الإيراني.

وتواجه واشنطن وطهران مأزقا ينطوي على تكلفة كبيرة، إذ أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خمس شحنات النفط العالمية، بشكل شبه كامل، بينما تمنع الولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية. ودفع الصراع، الذي دخل أسبوعه التاسع، أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما أدى إلى تفاقم التضخم وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي.

وقال ترامب لرويترز أمس الجمعة إن طهران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن، لكنه لا يعرف ما الذي يتضمنه هذا العرض.

وأحجم عن تحديد الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة، وقال “لكننا نتعامل مع الأشخاص المسؤولين في الوقت الراهن”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الولايات المتحدة لاحظت بعض التقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية وتأمل في تحقيق المزيد خلال محادثات مطلع الأسبوع.

وأشارت إلى أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي مستعد للتوجه لباكستان أيضا.

وشارك فانس وويتكوف وكوشنر وعراقجي، بالإضافة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، في محادثات لم تسفر عن نتائج حاسمة في إسلام اباد قبل أسبوعين.

والتقى عراقجي، الذي ذكر على منصة إكس أنه سيزور كلا من باكستان وسلطنة عمان وروسيا، بوزير الخارجية الباكستاني إسحق دار أمس الجمعة في فندق سيرينا، حيث عقدت المحادثات السابقة، بينما ذكرت مصادر باكستانية أن فريقا أمريكيا للدعم اللوجستي والأمني موجود في إسلام اباد.

* هدنة سارية وسفن قليلة تعبر هرمز

مدد ترامب من جانب واحد وقف إطلاق النار لأسبوعين يوم الثلاثاء لإتاحة المزيد من الوقت لعقد المفاوضات.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت 16 بالمئة وسط غموض يكتنف مصير محادثات السلام وتصاعد العنف في المنطقة.

وأظهرت بيانات الشحن أمس الجمعة عبور خمس سفن لمضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بنحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. ومن بين السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية، لكن لم تعبر أي من ناقلات النفط العملاقة التي تمد أسواق الطاقة العالمية بالإمدادات عادة.

ومددت إسرائيل ولبنان يوم الخميس وقف إطلاق النار بينهما ثلاثة أسابيع بعد اجتماع بين سفيري الجانبين في البيت الأبيض بوساطة ترامب، لكن لا مؤشر يذكر على انتهاء القتال في جنوب لبنان.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على لبنان الشهر الماضي لاستئصال حزب الله المدعوم من إيران بعد أن أطلقت الجماعة اللبنانية النار عبر الحدود. واشترطت طهران وقف إطلاق النار هناك للمشاركة في المفاوضات.

وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل ستة أشخاص جراء غارة إسرائيلية، وأسقط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ستة مسلحين من حزب الله في جنوب لبنان.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية)