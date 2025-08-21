مفوض الأونروا: أطفال غزة “محكوم عليهم بالموت” إذا لم تصل المساعدات

حذّر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الخميس من أن الأطفال الأكثر جوعا في قطاع غزة “محكوم عليهم بالموت” إن لم تصل اليهم المساعدات على وجه السرعة.

وأفاد المسؤول الأممي بأن مستويات الجوع أكثر حدة في الشمال، حيث مدينة غزة التي ما زال يسكنها نحو مليون شخص بحسب التقديرات.

وأعلن لازاريني أنه سيتم نشر تقييم لحجم الجوع في القطاع المحاصر قريبا، مشيرا إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا شهدت ارتفاعا بمعدل ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد منذ آذار/مارس.

وأضاف “إن لم تُتخذ التدابير بشكل عاجل فالاطفال محكوم عليهم بالموت”.

وقال لازاريني إن الفلسطينيين في غزة يموتون جوعا بالفعل “وسوف يكون هناك المزيد، بلا شك”.

واتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير هذا الأسبوع إسرائيل باتّباع سياسة تجويع “متعمّدة” في غزة.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مرارا من أن القطاع الفلسطيني بات على شفير مجاعة وشيكة.

ووصف لازاريني ما يحدث في غزة بأنه “مجاعة مصطنعة” -بدون ذكر لإسرائيل- مشيرا إلى أن الغذاء يتم استخدامه “كسلاح حرب”.

وتفرض الدولة العبرية حصارا محكما على القطاع شددته في الثاني من آذار/مارس بمنع دخول أي مساعدات أو سلع تجارية، ما تسبب بأزمة إنسانية.

وأقرت إسرائيل مؤخرا خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع معلنة أن المنطقة سيتم إخلاؤها.

ووصف لازاريني الوضع في غزة بأنه “جحيم على الأرض”، محذرا من أن الشعب الفلسطيني الجائع والضعيف لن يستطيع الصمود أمام عملية عسكرية جديدة.

وقال “إن تحقق هذا السيناريو بالفعل، حتى وإن كنا بصدد إجلاء الناس من غزة إلى الجنوب، فإن كثرا منهم لن يقووا حتى على الحركة”.

