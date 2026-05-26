مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلان بحادث اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلجيكا

3دقائق

قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان بحادث تصادم “مروع” بين حافلة مدرسية وقطار في شمال بلجيكا، على ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وأصيب خمسة تلاميذ آخرون في الحادث الذي وقع عند معبر للسكك الحديد في بوغينهاوت على بعد حوالى 25 كيلومترا شمال غرب بروكسل.

وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو عبر اكس “وقع حادث تصادم مأساوي بين قطار وحافلة مدرسية في بوغينهاوت هذا الصباح. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان”.

وأظهرت صور من موقع الحادث حافلة صغيرة متضررة بشدة انقلبت على طريق بجوار سكة حديد.

وعبّر رئيس الوزراء بارت دي ويفر عن تأثره الكبير بهذا “الحادث المروع”. وكتب عبر منصة اكس “أفكاري مع العائلات المتضررة”.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح فيما فُتح تحقيق به، بحسب النيابة العامة.

وقالت شركة “إنفرابيل” المشغلة لشبكة السكك الحديد في بلجيكا إن لقطات من مكان الحادث أظهرت أن الحواجز عند المعبر كانت مغلقة وأن الضوء الأحمر كان مضاءً وقت وقوع الحادث.

وقال الناطق باسم الشركة فريدريك ساكري لوكالة فرانس برس إنّ “حادث التصادم كان عنيفا جدا”، مضيفا أن القطار كان يسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

وتابع أن الحافلة الصغيرة “دُفعت لحوالى خمسة عشر مترا باتجاه عمود معدني يدعم بعض كابلات معبر السكة الحديد”.

وأفادت السلطات في مؤتمر صحافي بأن الحافلة كانت تقل سبعة تلاميذ من مدرسة للأطفال ذوي الصعوبات التعلمية.

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة ليزا دي وايلد أنّ اثنين منهم يبلغان 15 و 12 عاما، لقيا مصرعهما جراء الحادث بالإضافة إلى السائق البالغ 49 عاما والمعاون البالغ 27 عاما.

وقالت إن الأطفال الخمسة الآخرين الذين كانوا في الحافلة نُقلوا إلى مستشفى محلي وحالتهم مستقرة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة آن بيرجيه لقناة “في آر تي” أنّ الحافلة كانت تقل سبعة تلاميذ بالإضافة إلى سائق ومعاون، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بين ركاب القطار.

وكان وزير الداخلية برنار كينتان عبّر عن أسفه الشديد لهذا “الحادث المأساوي”.وكتب عبر اكس “أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر اكس “أشعر بحزن كبير إزاء خبر الحادث المأساوي بين قطار وحافلة مدرسية في بوغينهاوت. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وذويهم”.

