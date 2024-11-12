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مقتل أم وأطفالها الثلاثة في ضربة روسية في أوكرانيا

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قُتلت امرأة وأطفالها الثلاثة في شقتهم جراء هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في شرق وسط أوكرانيا، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات الأوكرانية الثلاثاء.

ودمر صاروخ روسي قسما من مبنى سكني صباح الاثنين. وأعلن الحاكم المحلي في المساء العثور على جثة المرأة مدفونة تحت الأنقاض، متحدثا أيضا عن إصابة أربعة عشر شخصا بجروح.

وفي وقت لاحق، عثر عناصر الإنقاذ على جثث أطفالها الثلاثة، على ما أعلن مكتب المدعي العام صباح الثلاثاء، مشيرا إلى انتهاء عملية الإنقاذ.

وقالت جدة الأطفال لوسائل إعلام محلية إن الضحايا هم صبيان يبلغان عامين وعشرة أعوام وفتاة لا يتخطى عمرها الشهرين. وأشارت إلى أن الأب نجا لأنه ذهب إلى غرفة أخرى وقت الانفجار.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو إن “حوالى أربعين مبنى سكنيا” في هذه المدينة الصناعية تضرر في الهجوم الروسي صباح الاثنين.

وأثارت هذه المأساة موجة تأثر في أوكرانيا، حيث أعادت إلى الأذهان مأساة مماثلة في لفيف، وهي مدينة كبيرة في غرب البلاد قُتلت فيها أم وبناتها الثلاث المراهقات في منزلهن بصاروخ روسي مطلع أيلول/سبتمبر، فيما نجا الأب وحده.

وقال المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس على تلغرام الثلاثاء “هجوم الأمس في كريفي ريه أودى بحياة أم وأطفالها الثلاثة (…) ولم ينج سوى الأب. إنه حزن لا يوصف! تعازي لأقارب” الضحايا.

وتقصف روسيا المناطق المدنية في أنحاء أوكرانيا منذ بدء غزوها لجارتها في شباط/فبراير 2022.

وأدى هذا الصراع المسلح، وهو الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى مقتل عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في أوكرانيا.

بور-انت/جك/الح

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