مقتل تسعة أشخاص بحادث حافلة في فيتنام

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب تسعة آخرون بحادث حافلة وقع السبت في شمال فيتنام، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

ومعظم الضحايا البالغ عددهم 18 شخصا مدرّسون كانوا يقومون برحلة خيرية إلى مقاطعة لاو كاي، حيث وقع الحادث على طريق منحدر طويل في بلدة فينه هو.

وذكرت صحيفة محلية في لاو كاي أن فرق الإنقاذ استخدمت معدات متخصصة لإنقاذ الناجين، مشيرة إلى أنّ السلطات المحلية تحقق في أسباب الحادث.

وحوادث الطرق القاتلة شائعة في فيتنام وغالبا ما يكون سببها السرعة الزائدة أو الأعطال الميكانيكية.

وبحسب أرقام وزارة المال، بلغ عدد القتلى 8515 شخصا ووصل عدد المصابين إلى 10204 في حوادث الطرق التي سُجّلت في فيتنام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025.

لام/رك/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

