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مقتل سبعة أشخاص في تفجير انتحاري بالصومال

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مقديشو (رويترز) – قالت الشرطة الصومالية في بيان إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون بعد أن فجر انتحاري نفسه في مطعم بالعاصمة مقديشو يوم الخميس.

ولم يتضح على الفور الجهة المنفذة للهجوم رغم أن حركة الشباب الإسلامية المتطرفة كثيرا ما تنفذ تفجيرات وهجمات مسلحة في مقديشو وأماكن أخرى في الدولة الهشة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

وقال مصدر أمني إن المطعم يقع مقابل مركز تدريب للشرطة ويرتاده أفرادها.

وقال حسن عثمان، وهو من أقارب أحد الضحايا لرويترز، “قُتل ابن عمي وأربعة من زملائه في الانفجار. نتوجه إلى مكان الواقعة لنقل جثته”.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات متكررة على المواقع العسكرية والحكومية في محاولة للإطاحة بالحكومة الصومالية والاستيلاء على الحكم.

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