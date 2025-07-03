مقتل شخصين في حرائق غابات بغرب تركيا وجماعة مجهولة تعلن تنفيذ الحرق العمد

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إسطنبول (رويترز) – أسفر حريق غابات عن مقتل شخص ثان في منطقة إزمير بغرب تركيا يوم الخميس مع استمرار الحرائق لليوم السابع على التوالي في عدة مناطق، في حين قالت جماعة غير مشهورة، تزعم أن لها صلات بمسلحين أكراد، أنها وراء عشرات الحرائق المتعمدة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة في تركيا إن أحدث الضحايا سائق حفار يدعى إبراهيم دمير لقي حتفه في أثناء مكافحة النيران في منطقة أوديميس.

وفي وقت سابق، توفي رجل يبلغ من العمر 81 عاما كان طريح الفراش في المنطقة نفسها عندما امتدت النيران إلى منزله، وهي أول حالة وفاة منذ اندلاع الحرائق.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “أطفال النار” في بيان على الإنترنت مسؤوليتها عن “عشرات الحرائق في ست مدن تركية”.

وتقول الجماعة، التي لا يُعرف عنها شيء يذكر، إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. ولم يعلق حزب العمال الكردستاني، الذي قال في مايو أيار إنه سينهي تمردا مستمرا منذ 40 عاما وسيحل نفسه، على هذا الإعلان.

وتقول وكالة الأناضول إن أفراد الإطفاء يواصلون مكافحة ألسنة اللهب بطائرات الهليكوبتر والطائرات التي تسقط المياه فوق التضاريس الجبلية في إزمير، في حين أغلقت السلطات بعض الطرق المؤدية إلى بلدة تشيشمي الساحلية المطلة على بحر إيجة.

وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لألسنة النيران تجتاح أجزاء من الطريق السريع الرئيسي مع وصول صهاريج المياه.

تقع تركيا واليونان وبلدان أخرى مطلة على البحر المتوسط في منطقة يعدها العلماء بؤرة لحرائق الغابات، مع شيوع الحرائق خلال أجواء فصل الصيف الحارة والجافة. وأصبحت هذه الحرائق أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب التغير السريع للمناخ.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن حرائق الغابات ألحقت أضرارا بنحو 200 منزل في مناطق مختلفة من غرب تركيا، وتم توفير أماكن إقامة بديلة للمتضررين.

وتم إجلاء نحو 50 ألف شخص بصورة مؤقتة في وقت سابق من الأسبوع الجاري على خلفية الحرائق التي اشتعلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية، والتي تم احتواء بعضها.

وأفادت وكالة الأناضول باندلاع حرائق أخرى اليوم بمنطقة أنطاليا الساحلية في الجنوب وعلى أطراف إسطنبول، أكبر مدن تركيا. وتمكنت السلطات من احتواء عدد من الحرائق.