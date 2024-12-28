مقتل ضابط شرطة في هجوم “إرهابي” في جنوب إيران (إعلام)

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أسفر “هجوم إرهابي” السبت عن مقتل ضابط شرطة في مدينة بندر لنجة الساحلية في محافظة هرمزغان في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن المسؤول في الشرطة “استهدف” في الهجوم، مشيرة إلى أن “المهاجم قتل أيضا”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن هذا الهجوم، وهو نادر في المحافظة الواقعة على مسافة نحو ألف كيلومتر جنوب طهران.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل عشرة شرطيين في محافظة سيستان وبلوشستان في هجوم تبنته جماعة “جيش العدل” الجهادية السنية التي تنشط في هذه المنطقة الإيرانية انطلاقا من قواعد خلفية في باكستان.

بدم/الح/ح س