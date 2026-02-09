مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

بغداد 9 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر من الشرطة وأخرى طبية إن اشتعال وحدة لإنتاج الوقود أدى إلى اندلاع حريق كبير في مصفاة بيجي العراقية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

وقال مهندسون في مجمع مصفاة بيجي، على بعد حوالي 180 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، إنهم شاهدوا جثة واحدة على الأقل وإن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق.

وقال مهندسون في المصفاة إن الحريق لم يؤثر على عمليات الإنتاج.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )