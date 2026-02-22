The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رام الله (الضفة الغربية) 22 فبراير شباط (رويترز ) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن فتى فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الفتى محمد حنني (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة بيت فوريك (جنوب شرق نابلس)”.

وردا على طلب التعليق، قال الجيش الإسرائيلي “أمس، وخلال نشاط لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيت فوريك، رصد الجنود إرهابيين اثنين يقتربان منهم، وكانا يحملان عبوة ناسفة. ومن أجل إزالة التهديد، فتح الجنود النار باتجاه الإرهابيين، ما أدى إلى القضاء على أحدهما وتحييد الآخر”.

وأضاف “يواصل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لإحباط أي تهديد لهم، وسيحافظون على أمن سكان المنطقة والمدنيين الإسرائيليين”.

وكان الهلال الأحمر قال الليلة الماضية إنه تعامل مع “إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك أحد الإصابات بالرأس وجاري إنعاش قلب ورئتين (أعلن عن وفاته لاحقا) وإصابة بالقدم وجاري نقلهما للمستشفى”.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فوريك “في أعقاب تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة”.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير دعاء محمد ومحمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية