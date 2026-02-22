مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (الضفة الغربية) 22 فبراير شباط (رويترز ) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إن فتى فلسطينيا في السابعة عشرة من عمره قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الفتى محمد حنني (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة بيت فوريك (جنوب شرق نابلس)”.

وردا على طلب التعليق، قال الجيش الإسرائيلي “أمس، وخلال نشاط لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيت فوريك، رصد الجنود إرهابيين اثنين يقتربان منهم، وكانا يحملان عبوة ناسفة. ومن أجل إزالة التهديد، فتح الجنود النار باتجاه الإرهابيين، ما أدى إلى القضاء على أحدهما وتحييد الآخر”.

وأضاف “يواصل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لإحباط أي تهديد لهم، وسيحافظون على أمن سكان المنطقة والمدنيين الإسرائيليين”.

وكان الهلال الأحمر قال الليلة الماضية إنه تعامل مع “إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك أحد الإصابات بالرأس وجاري إنعاش قلب ورئتين (أعلن عن وفاته لاحقا) وإصابة بالقدم وجاري نقلهما للمستشفى”.

وذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت فوريك “في أعقاب تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على أطراف البلدة”.

