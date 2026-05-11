مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية)

قتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية الاثنين.

وقالت الوزارة إنها تبلغت “باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهشلمون (30 عاما) برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا” للاجئين الفلسطينيين.

واورد بيان باللغة العربية للشرطة الإسرائيلية أن “قوات حرس الحدود (في الضفة الغربية) أحبطت هجوما إرهابيا مسلحا في قلنديا”.

وأشار البيان إلى أن “القوات رصدت شخصا يترجل من مركبة ويطلق نيرانا نحوها مستخدما سلاحا طويلا. وردت القوات فورا بإطلاق النيران وتمكنت من تحييد المخرب يدون تسجيل إصابات في صفوفها”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي شخصا ملقى على بطنه على الأرض وينزف في شارع يربط مدينتي رام الله والقدس قرب مخيم قلنديا للاجئين، قبل أن يقدم جنود من الجيش الإسرائيلي على جر سلاح كان بحوزته.

وقال متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع مركبات الإسعاف التابعة للجمعية من الوصول إلى المكان وأطلق جنوده رصاصا تحذيريا.

وأشارت الجمعية في بيان لاحق إلى “إصابة بالرصاص المطاطي لطفل (15 عاما) في مخيم قلنديا”.

ودهم الجيش الإسرائيلي الإثنين كلية قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال مصدر في الأونروا فضل عدم الكشف عن هويته أن القوات الإسرائيلية “احتجزت الموظفين والطلبة وأبلغت الموظفين شفهيا أنه لن يكون هناك عام دراسي جديد” في المعهد المهني.

وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية “احتجزت طلابا ومرضى في عيادة ومدرسة (تتبعان للوكالة) داخل مخيم قلنديا”.

وسبق أن هددت إسرائيل بمصادرة الأرض المقامة عليها الكلية بالكامل ومساحتها 86 دونما.

ووفق المصدر في الأونروا فإن إسرائيل “تدعي امتلاكها 30 دونما” من المساحة الإجمالية للأرض المقامة عليها الكلية.

وقال مصور وكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز نحو الصحافيين وطواقم الإسعاف التي تواجدت في المكان.

وتقع أعمال عنف يومية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وقُتل ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا من مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

