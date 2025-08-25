مقتل ما لا يقل عن 15 بينهم صحفيون في قصف إسرائيل لمستشفى بغزة

(رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن إسرائيل استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة بغارتين يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم أربعة صحفيين أحدهم يعمل لرويترز.

وأضاف المسؤولون أن المصور حسام المصري، أحد الصحفيين وهو متعاقد مع رويترز، قتل في الغارة الأولى، وأن المصور حاتم خالد، وهو أيضا متعاقد مع رويترز، أصيب في غارة ثانية على المجمع الطبي.

وذكر شهود أن الغارة الثانية وقعت بعد أن هرع عمال الإنقاذ والصحفيون وأشخاص آخرون إلى موقع الهجوم الأول. وأظهرت لقطات رويترز توقف بثها المباشر من المستشفى، الذي كان يتولاه المصري، فجأة لحظة الهجوم الأول.

وقال متحدث باسم رويترز في بيان “نشعر ببالغ الأسى لسماع خبر وفاة حسام المصري، المتعاقد مع رويترز، وإصابة حاتم خالد، أحد المتعاقدين معنا، في غارات إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة اليوم”.

وأضاف المتحدث “نسعى جاهدين للحصول على مزيد من المعلومات، وطلبنا من السلطات في غزة وإسرائيل مساعدتنا في توفير مساعدة طبية عاجلة لحاتم”.

وقال الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء إنهما لن يصدرا تعليقا فوريا بخصوص الغارات.

وأعلن مسؤولو الصحة في غزة أسماء الصحفيين الثلاثة الآخرين وهم مريم أبو دقة، التي قالت وكالة أسوشيتد برس إنها تعمل معها بالقطعة وكذلك مع عدد من وسائل الإعلام الأخرى منذ اندلاع الحرب في غزة، ومحمد سلامة، الذي قالت شبكة الجزيرة القطرية إنه يعمل بقناتها التلفزيونية، ومعاذ أبو طه. وأضافوا أن أحد عمال الإنقاذ من بين القتلى.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالغارتين، وقالت إن إسرائيل تمارس “حربا مفتوحة على الإعلام الحر بهدف ترويع الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم”.

وتشير بيانات النقابة إلى مقتل أكثر من 240 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)