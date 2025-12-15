The Swiss voice in the world since 1935
مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا جراء سيول في المغرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الرباط 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت قناة 2إم التلفزيونية المغربية الرسمية اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم جراء سيول نجمت عن أمطار غزيرة هطلت أمس الأحد على إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي والواقع على بعد 330 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الرباط.

وأضافت القناة، نقلا عن السلطات المحلية، أن 14 شخصا يتلقون العلاج الطبي.

وأوضحت القناة أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر منازل ومتاجر في مدينة آسفي القديمة وجرفت المياه سيارات وقطعت الكثير من الطرق في المدينة وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد سبع سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض خزانات المياه الأرضية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي من الرباط – شاركت في التغطية جنى شقير من دبي – إعداد محمد عطية وحسن عمار وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

