مقتل مصّور صحافي سادس في الضربة الإسرائيلية على خيمة طاقم الجزيرة

قُتل المصوّر الفلسطيني المستقل محمد الخالدي في الضربة الإسرائيلية التي أودت كذلك بخمسة من أفراد طاقم قناة الجزيرة في مدينة غزة ليل الأحد، وفق ما أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس الاثنين.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل عن “استشهاد المصور الصحافي محمد الخالدي متأثرا بجراحه في مجزرة الاحتلال بحق الصحافيين باستهدافه خيمة طاقم الجزيرة أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ليرتفع الى 6 عدد الشهداء الصحافيين”.

كما أكد مدير المستشفى محمد أبو سلمية مقتل الخالدي “متأثرا بجراحه”.

وعمل الخالدي كصحافي حرّ وتعاون مع مؤسسات محلية، وفق ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان محليتان لوكالة فرانس برس.

وكانت قناة الجزيرة القطرية أعلنت مقتل خمسة من أفراد طاقمها، بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، مساء الأحد في ضربة اسرائيلية طالت خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء.

والثلاثة الآخرون هم المصوّرون إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الشريف الذي اتهمه بأنه “إرهابي” منتسب الى حركة حماس.

ونددت منظمة “مراسون بلا حدود” الإثنين “بشدة وغضب بالاغتيال الذي تم الإقرار به” واستهدف الشريف وزملاءه، معتبرة أنه كان “أحد أشهر الصحافيين في قطاع غزة، صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة”.

وفي أوائل تموز/يوليو، أحصت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحافة مقتل أكثر من 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

