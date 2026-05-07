مقتل نجل رئيس المكتب السياسي لحماس بغزة في هجوم إسرائيلي

القاهرة/غزة 7 مايو أيار (رويترز) – قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة وفي حماس إن عزام الحية توفي اليوم الخميس متأثرا بإصابته في هجوم إسرائيلي ليل أمس الأربعاء. وعزام هو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤولون بالصحة وفي وزارة الداخلية التي تديرها حماس في وقت لاحق من اليوم الخميس إن ثلاثة أفراد شرطة على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر، منهم أحد أفراد الشرطة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا للشرطة في غرب مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة لحماس في شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين كانوا بداخله. وأضاف الجيش أن المسلحين كانوا يعملون على “التقدم وتنفيذ هجمات إرهابية” ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن إسرائيل تكثف هجماتها على قوات الشرطة التي تنشرها حماس في غزة وتستخدمها لتعزيز سيطرتها على مناطق في القطاع.

* ثلاثة من أبناء الحية قتلوا في غارات إسرائيلية سابقة

أسفرت غارات إسرائيلية سابقة عن مقتل ثلاثة آخرين من أبناء الحية الذي يعيش خارج القطاع.

ونجا الحية، ولديه سبعة من الأبناء، من محاولات إسرائيلية عديدة لقتله. وأسفرت غارة إسرائيلية في الدوحة العام الماضي استهدفت قيادات حماس عن مقتل ابنه، لكن الحية نجا. وقُتل ابنان آخران في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، في غارات على غزة عامي 2008 و2014.

وفي حديثه إلى قناة الجزيرة بعد الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، وقبل الإعلان عن وفاة ابنه، اتهم الحية إسرائيل بمحاولة تقويض جهود الوسطاء الرامية إلى المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي يشرف عليها ما يسمى (مجلس السلام).

وقال الحية “هذه الاستهدافات والخروقات الصهيونية تدلل بشكل واضح أن الاحتلال لا يريد أن يلتزم، لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى”.

وردد عشرات الفلسطينيين في غزة هتاف “الله أكبر” خلال تشييع نجل الحية وأدوا صلاة الجنازة على جثمانه قبل دفنه. وظهرت أيضا نساء من أقاربه قرب الجثمان الملفوف بكفن داخل المشرحة.

وقالت شقيقته “شهادتك يا أخي ويا حبيبي، أنت وأخويا همام وأسامة وحمزة، لن تثني والدي الدكتور خليل الحية عن هذا المبدأ، ولا عن هذه الثوابت”.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في غزة إن مقتل نجل زعيم حماس محاولة فاشلة من إسرائيل للتأثير على فريق التفاوض وانتزاع تنازلات سياسية.

وأضاف قاسم لتلفزيون رويترز “نحن نقول إن هذه السياسة المكررة من استهداف القيادات وأبناء القيادات لن تنجح في ابتزاز (انتزاع) موقف سياسي، لا من شعبنا الفلسطيني ولا من قيادة حركة حماس ولا وفدها المفاوض”.

* نزع سلاح حماس

تأتي أحدث أعمال العنف في وقت قال فيه مسؤولون إن قادة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عقدوا محادثات مع وسطاء من المنطقة والمبعوث الرئيسي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف هذا الأسبوع في القاهرة لدفع خطة ترامب المتعلقة بغزة إلى مرحلتها الثانية.

وتنص خطة ترامب لغزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تتخلى حماس عن أسلحتها.

لكن نزع سلاح حماس يمثل نقطة خلاف في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، ووضع حدا لحرب شاملة استمرت عامين.

وقال قيادي في حماس لرويترز أمس الأربعاء إن الحركة أبلغت ملادينوف بأنها لن تدخل في محادثات جادة حول تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن تفي إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف الكامل للهجمات.

وقال مسعفون في غزة إن ما لا يقل عن 830 فلسطينيا قتلوا منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع، بينما تقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أربعة من جنودها خلال نفس الفترة.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط محاولات من حماس وفصائل فلسطينية أخرى لشن هجمات ضد قواتها.

(إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)