مقتل 10 من مقاتلي الحشد الشعبي في غارات جوية بالعراق
24 مارس آذار (رويترز) – قالت مصادر أمنية لرويترز اليوم الثلاثاء إن غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق، ما أسفر عن مقتل ستة مقاتلين بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، إلى جانب إصابة 15 آخرين.
وأكد الحشد الشعبي في بيان مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي واتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، قائلة إن غارة جوية أمريكية استهدفت “مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني”.
وتضم قوات الحشد الشعبي تحت لوائها فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية، وقد جرى دمجها رسميا ضمن القوات الأمنية العراقية وتشمل عدة جماعات موالية لإيران.
وتشن جماعات مسلحة مدعومة من إيران هجمات على قواعد أمريكية في العراق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد محمد عطية للنشرة العربية )