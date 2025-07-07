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مقتل 12 فلسطينيا بغارات اسرائيلية في غزة (الدفاع المدني)

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أفاد الدفاع المدني في غزة الاثنين أن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات أخرون في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل إن الجيش الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم ستة في عيادة طبية تؤوي فلسطينيين نازحين.

وأوضح أنه نقل الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة “6 شهداء و15 مصابا بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية اسرائيلية استهدفت غرفة في مبنى عيادة الرمال التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال” في غرب مدينة غزة.

وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في العيادة وحريق في عدد من أقسامها.

واضطر عشرات النازحين لمغادرة خيامهم والغرف التي يقيمون فيها داخل العيادة، بحسب شهود عيان.

وقال علي الضاش “تعرضت عيادة الرمال لضربتين في الليل وفجرا، انفجار ضخم، حريق شب في الغرف، ونقلوا عددا من الشهداء جثثهم كانت متفحمة” وأضاف أنه اضطر مع عائلته للنزوح عند أقاربه في خيمة في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وذكر بصل أن فلسطينيا قتل في غارة جوية صباح الاثنين بعد استهداف منزله في حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة.

كذلك، قتل شخصان في غارة جوية استهدفت منزلا في غرب مدينة خان يونس، وقتل ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي، في جنوب المدينة ذاتها.

وقال بصل إن الدفاع المدني نقل “شهيدين و20 مصابا من منتظري المساعدات، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم” في منطقة الشاكوش التي تبعد حوالى كيلومترين عن مركز المساعدات التابع ل”مؤسسة غزة الإنسانية” المدعوم أميركيا وإسرائيليا، في شمال غرب مدينة رفح.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 574523 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية