مقتل 15 من الحشد الشعبي في غارات بالعراق بينهم قائد عمليات الأنبار

24 مارس آذار (رويترز) – قالت مصادر أمنية وطبية لرويترز اليوم الثلاثاء إن غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق، مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي بالمحافظة إلى جانب إصابة 30 آخرين.

وأكدت قوات الحشد الشعبي في بيان مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي وعدد من مرافقيه، واتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، قائلة إن غارة جوية أمريكية استهدفت “مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني”.

وأضافت أن هذه الغارات تمثل “انتهاكا فاضحا لسيادة العراق، واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه، وتكشف مجددا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية”.

وذكرت أنها تحمل “القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة”.

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين في حالة حرجة وإن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات استهدفت مقر الحشد الشعبي خلال اجتماع أمني حضره عدد من كبار القادة.

وتضم قوات الحشد الشعبي تحت لوائها فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية، وقد جرى دمجها رسميا ضمن القوات الأمنية العراقية وتشمل عدة جماعات موالية لإيران.

وتشن جماعات مسلحة مدعومة من طهران هجمات على قواعد أمريكية في العراق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير شباط، مما فاقم المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة بصورة أكبر.

وامتد الصراع بعيدا عن حدود إيران، إذ تشن طهران ضربات على إسرائيل وعلى دول الخليج التي تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بينما تنفذ إسرائيل هجمات في لبنان منذ إطلاق جماعة حزب الله النار عبر الحدود.

(شاركت في التغطية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية ومروة غريب للنشرة العربية )