مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري في شمال غرب باكستان (مسؤولون)

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قُتل ما لا يقل عن ستة عشر جنديا في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية في شمال غرب باكستان، كما أصيب أكثر من عشرين شخصا بجروح بينهم مدنيون، وفق ما أفاد به مسؤولون حكوميون وأمنيون وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول حكومي في منطقة شمالي وزيرستان طالبا عدم الكشف عن هويته، إن “انتحاريا صدم بسيارته المفخخة قافلة من الجنود” في مقاطعة خيبر بختونخوا، الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

وأفاد بمقتل 16 جنديا بعد حصيلة أولى تحدثت عن 13 قتيلا.

وقال شرطي في المنطقة لوكالة فرانس برس لوكالة فرانس برس إن “الانفجار تسبب أيضا بانهيار سقف منزلين وإصابة ستة أطفال بجروح”.

وأعلنت مجموعة حافظ غل بهادور أحد فصائل حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن التفجير.

سجلت باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، واتهمت إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وقُتل نحو 290 شخصا معظمهم من مسؤولي الأمن في هجمات منذ مطلع العام على يد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس،

لا/غد/ص ك