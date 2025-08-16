مقتل 22 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

قتل 22 فلسطينيا بينهم أطفال السبت بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدّة في قطاع غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية.

وأكّد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أن القصف الكثيف يتواصل منذ قرابة الأسبوع على حي الزيتون في مدينة غزة في شمال القطاع.

وقال بصل “تقديراتنا أنه لا زال أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون في حي الزيتون بمدينة غزة غالبيتهم بدون طعام ولا مياه”، مضيفا “ما يجري في حي الزيتون عمليات تطهير عرقي وحرب إبادة حقيقية”.

كما أشار الى وضع مماثل في منطقة تل الهوى في غزة، متابعا أن قوات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول الى هذه المناطق لإجلاء المصابين.

وقال غسان كشكو (40 عاما) الذي يقيم مع عائلته في مدرسة نازحين في حي الزيتون “لا نعرف طعما للنوم. الانفجارات ناتجة عن قصف من الطيران الحربي، والدبابات لا تتوقف”.

وأضاف “في حي الزيتون يقوم الجيش الإسرائيلي بإبادة ولا يوجد عندنا طعام ولا مياه للشرب”.

وحذّرت وزارة الداخلية التابعة لحماس من “مخاطر تداعيات التصعيد في العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة”. وقال مصدر في الوزارة لفرانس برس إن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية “متواصلة في منطقتي الزيتون وتل الهوى في جنوب مدينة غزة”، مشيرة الى أن الجيش دمّر “عشرات المنازل ويقوم بتجريف الطرق والمباني”.

من جهة أخرى، ذكر بصل أن بين القتلى تسعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركزين للمساعدات في جنوب وشمال قطاع غزة.

ونفّّذ الجيش ضربتين جويتين على مخيم البريج في وسط قطاع غزة وعلى منطقة المواصي في جنوب القطاع، ما تسبّب بمقتل ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال بحسب بصل.

وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إن خمسة من القتلى الذين استهدف منزلهم في البريج، هم “أب وأم وأطفالهما الثلاثة، وهناك جثث محترقة وأشلاء”.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل صياد فلسطيني “بنيران زوارق الاحتلال قرب شاطئ بحر مدينة غزة فجرا”.

وتزداد الأزمة الإنسانية تفاقما يوما بعد يوم في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يشهد حربا منذ 22 شهرا بين حركة حماس وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أنها سجّلت “11 حالة وفاة بينهم طفل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية”، لافتة إلى أنه بذلك يرتفع إلى “251 حالة وفاة، من بينهم 108 أطفال” عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن كل سكان القطاع مهدّدون بالمجاعة. وتنفي إسرائيل وجود مجاعة.

واندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

