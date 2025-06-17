مقتل 59 فلسطينيا بغزة أغلبهم بنيران دبابات إسرائيلية أثناء انتظار الطعام

reuters_tickers

5دقائق

من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مسعفون إن ما لا يقل عن 59 فلسطينيا قتلوا يوم الثلاثاء بقذائف دبابات إسرائيلية أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات، في واحدة من أدمى الوقائع حتى الآن وسط عنف متصاعد بسبب نقص الغذاء.

وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 12 جثة مشوهة ملقاة في أحد شوارع خان يونس بجنوب قطاع غزة. وأقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في المنطقة، وقال إنه يحقق في هذه الواقعة.

وقال شهود أجرت رويترز مقابلات معهم إن دبابات إسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل على آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على الطريق الشرقي الرئيسي في خان يونس.

وقال شاهد يدعى علاء، لم يذكر اسم عائلته، “فجأة خلونا نقدم.. تجمعات. خلوا التجمعات تتجمهر. صارت القذائف، قذائف دبابة”.

وأضاف من داخل مستشفى ناصر بينما كان كثيرون من الجرحى حوله “ما حد متطلع لها الشعب بعين الرحمة. الشعب بيموت. الشعب بيتقطع على لقمة ولاده. اطلَّع كيف الناس… متقطعين عشان يجيبوا طعام لولادهم”.

وقال مسعفون إن 59 شخصا على الأقل قتلوا في الواقعة وأصيب 221، من بينهم 20 على الأقل في حالة حرجة. ونُقل المصابون إلى المستشفى بسيارات مدنية وعربات بثلاث عجلات (توك توك) وعربات تجرها الحمير.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في وقت سابق من يوم الثلاثاء، جرى رصد تجمع بجوار شاحنة توزيع مساعدات علقت في منطقة خان يونس، وعلى مقربة من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في المنطقة”.

وأضاف أن الجيش “تلقى تقارير عن إصابة عدد من الأفراد بنيرانه عقب اقتراب الحشد. تفاصيل الواقعة قيد المراجعة. يأسف الجيش لأي ضرر قد يلحق بالأفراد غير المتورطين ويعمل جاهدا على تقليل الضرر قدر الإمكان مع الحفاظ على سلامة قواته”.

وقال مسعفون إن 14 شخصا على الأقل قتلوا أيضا في إطلاق نار وغارات جوية إسرائيلية منفصلة في أماكن أخرى من القطاع، مما يرفع حصيلة القتلى يوم الثلاثاء إلى 73 على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة أن 397 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من 3000 منذ أواخر مايو أيار.

وهذه أحدث وقائع القتل الجماعي شبه اليومية للفلسطينيين الساعين للحصول على المساعدات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بعد أن رفعت إسرائيل جزئيا حظرا شاملا على دخول أي مساعدات لقطاع غزة استمر قرابة ثلاثة شهور.

وتدخل إسرائيل حاليا الكثير من المساعدات، التي تسمح بإيصالها، عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تدير عددا قليلا من مراكز توزيع المساعدات في القطاع.

وترفض الأمم المتحدة هذه الخطة، قائلة إن توزيع المؤسسة للمساعدات غير كاف وخطير وينتهك مبادئ حياد المنظمات الإنسانية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن مئات الفلسطينيين قتلوا بينما كانوا يسعون للحصول على المساعدات في مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة.

وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان صحفي في وقت متأخر من يوم الاثنين أنها وزعت أكثر من ثلاثة ملايين وجبة من مواقع التوزيع الأربعة الخاصة بها دون حوادث.

اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، التي أشارت إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

أما الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على غزة عقب هجوم حماس، فتقول السلطات الصحية في القطاع إنه أدى إلى مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني ونزوح جميع سكانه تقريبا وأوجد أزمة جوع.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يتابع فيه الفلسطينيون في قطاع غزة تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران الذي بدأ بشن إسرائيل ضربات كبيرة على عدوها اللدود في المنطقة يوم الجمعة.

وتداول سكان قطاع غزة صورا لمبان مدمرة وسيارات متفحمة أصابتها الصواريخ الإيرانية في مدن إسرائيل، وعبر البعض عن الأمل في أن يؤدي ذلك الصراع الأوسع في نهاية المطاف إلى جلب السلام إلى وطنهم المدمر.