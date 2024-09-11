مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية

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من علي صوافطة

طوباس (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ستة فلسطينيين على الأقل في عمليات منفصلة بالضفة الغربية يوم الأربعاء مع مواصلة جنوده لعملية موسعة ضد الفصائل المسلحة في المنطقة.

وأسفرت ضربة جوية استهدفت مدينة طوباس عن مقتل خمسة رجال قال الجيش إنهم كانوا مسلحين بمتفجرات شكلت تهديدا للقوات الإسرائيلية التي دمرت منشآت لإنتاج الأسلحة بالإضافة إلى مركبة محملة بمتفجرات وجهاز تحكم عن بعد.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت جثث القتلى الخمسة من موقع القصف ونقلتها إلى المستشفى.

وفي مدينة طولكرم، قال الجيش إن قواته مدعومة بالشرطة وأجهزة المخابرات قتلت مسلحا.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة بعد انتماء القتلى لها.

وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل ومخارج طوباس، وشوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية منها جرافات وناقلات جنود مصفحة، تتحرك داخل المدينة، بالقرب من الحدود مع الأردن في الطرف الشمالي من الضفة الغربية.

ومع استمرار العمليات، تحدث الجيش عن وقوع هجوم دهس شرقي رام الله بالضفة الغربية يوم الأربعاء. وقال إن سائق شاحنة وقود زاد من سرعة شاحنه متجها نحو جنود إسرائيليين قبل إطلاق النار عليه. وأضاف إن جنديا إسرائيليا قُتل في الواقعة.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات في شمال الضفة الغربية، شملت مداهمات واسعة في مدن طوباس وجنين وطولكرم. وهناك وجود قوي للفصائل المسلحة في المدن الثلاث بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي وفتح.

ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين، في حين تعرضت الشوارع والبنية التحتية في المدن الثلاث لأضرار جسيمة حيث جرفت القوات الإسرائيلية طرقا ودمرت منازل.

وقال قيس عنبر، أحد سكان مخيم طولكرم للاجئين، حيث قتل فلسطينيان في غارة يوم الثلاثاء، إن السكان أجبروا على الفرار بعد تدمير منازلهم، ما دفع كثيرين منهم إلى البحث عن ملاذ في مساجد المدينة.

وأضاف “جرفوا دورنا، بيعملوا لنا زي نزوح، كل المخيم طلع (خرج)، يعني أنا داري كلها فقعت (جرى تفجيرها)، حطوا العبوات وفقعوها (فجروها) لمون وحطون (جمعوا المتفجرات ووضعوها) في الدار وفقعوها، الجرافة جرفت كل الشبابيك عندي وكل الحيطان، جيراني كل الهدم نزل عليهم وطردونا من الدور، إطلعوا من الدور”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية، واعتقال الآلاف، واستمرار تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وملسحين فلسطينيين.

وذكرت السلطات الصحية الفلسطينية أن أكثر من 680 فلسطينيا، من بينهم مقاتلون ومدنيون عزل، قتلوا في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي الفترة ذاتها، قُتل نحو 40 جنديا ومدنيا إسرائيليا في هجمات شنها فلسطينيون أو في اشتباكات مع مسلحين، وفقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.