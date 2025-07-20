مقتل 73 فلسطينيا ينتظرون المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 73 فلسطينيا على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا.

وقضى العدد الأكبر من هؤلاء أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمال غرب مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني الذي أفاد في واقعة منفصلة، بمقتل ستة أشخاص قرب مركز مساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح (جنوب).

وتحدث الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس عن سقوط “67 شهيدا وعشرات الإصابات بإطلاق الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات بمنطقة زيكيم شمال غرب مدينة غزة”.

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلة تابعة له تتألف من 25 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية الى شمال غزة، “واجهت حشودا ضخمة من المدنيين الجائعين تعرّضوا لإطلاق نار”، وذلك بعيد عبورها المعابر مع إسرائيل واجتياز نقاط التفتيش.

وشدد البرنامج على أن “أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الانسانية غير مقبول على الإطلاق”، مجددا الدعوة “لحماية كل المدنيين والعاملين في مجال المساعدات”.

من جهته، شكك الجيش الإسرائيلي في عدد القتلى، قائلا إن الجنود أطلقوا “نيران تحذيرية لإزالة تهديد مباشر”. وأشار الى أنه “يتخذ تدابير لتجنب إيذاء المدنيين”، وأنه أصدر تعليمات لقواته “استنادا إلى الدروس المستفادة” من سلسلة حوادث مماثلة.

ودفعت الحرب والحصار الإسرائيلي بسكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني شخص إلى شفا المجاعة، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وبات مقتل مدنيين ينتظرون الحصول على مساعدات مشهدا شبه يومي في القطاع حيث تتهم مصادر محلية وشهود إسرائيل بإطلاق النار باتّجاه الحشود خصوصا قرب أماكن توزيع المساعدات التي تديرها “مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من الدولة العبرية والولايات المتحدة.

ولا يمكن لفرانس برس التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى والتفاصيل الصادرة عن الدفاع المدني وغيره من الأطراف بسبب القيود المفروضة على الإعلام في القطاع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق.

– “تزاحم” –

قال قاسم أبو خاطر (36 عاما) من مخيم جباليا شمال غزة لفرانس برس “المشهد صعب جدا. آلاف المواطنين متجمعين يحاولون الحصول على الطحين.. تزاحم وتدافع مميت لنساء ورجال وأطفال”.

وتابع “وصلنا لمرحلة وكأننا أموات لا أرواح فينا. الدبابات تطلق القذائف بشكل عشوائي علينا وجنود الاحتلال يطلقون النار.. عشرات الناس استشهدوا أمام عيني ولا احد يستطيع إنقاذ أحد”.

من جانبه، أفاد حسن رضوان (41 عاما) من الشجاعية “حصلت على كيس طحين بصعوبة والموت يرافقني بأي لحظة. كان من الممكن أن أموت بسبب إطلاق النار الكثيف من الجنود والدبابة”. وأضاف “غزة تموت بكل معنى الكلمة”.

وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سيارة إسعاف تدخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة تقل جرحى، بينما تكدست الأكفان على الأرض في محيط المستشفى، فيما بكى أطفال ذويهم وأقاربهم ممن انتظروا المساعدات وقتلوا أثناء ذلك.

وبدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها في أواخر أيار/مايو بعد حصار شامل لأكثر من شهرين منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات أو سلع الى غزة على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خطر المجاعة الوشيك.

ترفض المنظمة الأممية والمنظمات غير الحكومية العمل مع “مؤسسة غزة الانسانية” بسبب مخاوف بشأن حيادها ومصادر تمويلها.

وحمّلت حركة حماس في بيان إسرائيل والإدارة الأميركية “المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”، مطالبة بفتح بتحقيقٍ دولي عاجل “في الآلية الأميركية الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى آلية للقتل الممنهج للمدنيين”.

– دعوة البابا –

وفي ختام صلاة التبشير الملائكي الأحد، وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء للوقف الفوري لـ”همجية الحرب وأن يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع”.

كما دعا الى “ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان”.

وأتى ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلية طال الخميس الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع. وأسفت الدولة العبرية للضربة، مؤكدة أنها نتجت عن “ذخيرة طائشة”.

وأقام بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا الأحد قداسا في كنيسة العائلة المقدسة بعدما توجه إلى القطاع الجمعة.

– “توسيع” العمليات –

في غضون ذلك/ أكد بصل مقتل سبعة أشخاص خلال ضربات إسرائيلية ليلية في أنحاء من القطاع حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحماس منذ العام 2023.

في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء “فوري” للفلسطينيين وسط القطاع.

وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن الجيش “يوسع أنشطته” في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح وهي “منطقة لم يعمل فيها من قبل”.

وأعلن الجيش الأحد أيضا تكثيف عملياته البرية في جباليا بشمال القطاع.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في كانون الثاني/يناير إن أكثر من 80 في المئة من أراضي قطاع غزة مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية لم يتم إلغاؤها.

من جهته، أعرب منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة عن قلقه من خطر إصابتهم خلال الضربات الإسرائيلية.

خلال الأسبوعين الماضيين، شاركت وفود تفاوضية تابعة لإسرائيل وحماس في مباحثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح عشرة رهائن على قيد الحياة.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 58895 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-لمى/كام