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مقدم البرامج الحوارية تاكر كارلسون: سأبث مقابلة مع الرئيس الإيراني

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واشنطن (رويترز) – قال مقدم البرامج الحوارية الأمريكي المحافظ تاكر كارلسون في منشور على الإنترنت يوم السبت إنه أجرى مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وستبث خلال يوم أو يومين.

وأضاف كارلسون أن المقابلة أجريت عن بعد بالاستعانة بمترجم وستُنشر بمجرد الانتهاء من أعمال المونتاج، “وهو ما يفترض أن يتم خلال يوم أو يومين”.

وذكر كارلسون أنه التزم بأسئلة بسيطة في المقابلة، مثل “ما هدفك؟ هل تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى الحرب مع إسرائيل؟”.

وتابع “هناك عدد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، لا سيما الأسئلة التي كنت أعرف أنني لن أحصل على إجابة صادقة عليها، مثل ‘هل تم تعطيل برنامجكم النووي بالكامل بسبب حملة القصف التي قامت بها الحكومة الأمريكية قبل أسبوع ونصف؟”.

وقال كارلسون أيضا إنه قدم طلبا ثالثا في الأشهر القليلة الماضية لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد قال يوم الجمعة إنه سيناقش مسألة إيران مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال ترامب إنه يعتقد أن برنامج طهران النووي تراجع بنحو دائم بسبب الهجمات الأمريكية التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البلاد الشهر الماضي على الرغم من أن إيران قد تستأنفه في مكان آخر.

وذكر ترامب أيضا أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأردف أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مضيفا أن إيران ترغب في الاجتماع معه.

وكان بزشكيان قد قال الشهر الماضي إن إيران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، لكنها ستواصل حقها في الحصول على الطاقة النووية وإجراء أبحاث نووية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية