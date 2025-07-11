مكتب حقوق الإنسان: مقتل 798 قرب مراكز مساعدات في غزة خلال 6 أسابيع

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من أوليفيا لو بويديفين

جنيف (رويترز) – ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة أنه جرى تسجيل 798 حالة قتل على الأقل خلال الستة أسابيع الماضية في قطاع غزة عند نقاط توزيع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل وقرب قوافل تديرها منظمات إغاثة أخرى.

وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن ولوجستيات أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة متخطية إلى حد كبير أنظمة تقودها الأمم المتحدة تقول عنها إسرائيل إنها تسمح لمسلحين تقودهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة شحنات المساعدات المتجهة للمدنيين. وتنفي حماس تلك الاتهامات.

وبعد مقتل المئات من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، وصفت الأمم المتحدة هذا الترتيب بأنه “غير آمن بطبيعته” ويشكل انتهاكا لقواعد حياد العمليات الإنسانية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف في إفادة دورية “( من 27 مايو) حتى السابع من يوليو، سجلنا سقوط 798 قتيلا من بينهم 615 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و183 يفترض أنهم قتلوا وهم في طريقهم صوب قوافل مساعدات”.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية لرويترز يوم الجمعة إن بيانات الأمم المتحدة “خاطئة ومضللة”.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع الأغذية في قطاع غزة بنهاية مايو أيار بعد أن رفعت إسرائيل حصارا شاملا استمر 11 أسبوعا ونفت مرارا أن مواقعها تشهد مثل تلك الوقائع.

وقال متحدث باسم المؤسسة “الحقيقة هي أن أكثر الهجمات فتكا على مواقع الإغاثة ارتبطت بقوافل الأمم المتحدة”.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تستند في أرقامها إلى مجموعة من المصادر، مثل معلومات من مستشفيات قطاع غزة والمقابر والعائلات والسلطات الصحية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية وشركائها الميدانيين.

وقالت شمداساني إن معظم الإصابات التي لحقت بالفلسطينيين في محيط مراكز توزيع المساعدات، والتي سجلتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ 27 مايو أيار، كانت ناجمة عن طلقات نارية.

وأضافت “عبرنا عن مخاوفنا بشأن ارتكاب جرائم فظيعة وخطر ارتكاب المزيد منها في أماكن اصطفاف الناس للحصول على المساعدات الأساسية، مثل الغذاء”.

وأكدت إسرائيل مرارا أن قواتها تعمل بالقرب من مواقع الإغاثة لمنع وصول الإمدادات إلى أيدي المسلحين الذين تقاتلهم في حرب غزة التي اندلعت إثر الهجوم الذي شنته حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية يوم الجمعة إنها وزعت أكثر من 70 مليون وجبة على فلسطينيي غزة خلال خمسة أسابيع وأن حماس أو عصابات إجرامية نهبت “جميع المساعدات تقريبا” من منظمات إنسانية أخرى.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق إلى حالات نهب عنيف للمساعدات، بينما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية إلى غزة اعترضتها “حشود مدنية جائعة”.

ويشهد قطاع غزة نقصا حادا في الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية بعد 21 شهرا من بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي حولت معظم أنحاء القطاع إلى أنقاض وتسببت في أزمة نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.