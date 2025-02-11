ملك الأردن: أكدت خلال اجتماع مع ترامب موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين

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القاهرة (رويترز) – قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء إنه شدد خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

وتابع “السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار”.

ووصف الملك عبد الله مباحثاته مع ترامب بأنها “بناءة” مشيرا إلى أن الاجتماع تناول “الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك”.

وأضاف “أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار”.