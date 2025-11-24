منتخب الإمارات يعلن قائمته المشاركة في كأس العرب 2025

حافظ المدرب الروماني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم كوزمين أولاريو على أغلب عناصر تشكيلته للملحق الآسيوي المؤهل الى مونديال 2026 عندما كشف الاثنين عن قائمة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس العرب المقررة في قطر من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتلعب الإمارات في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبها مصر والأردن والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا في التصفيات.

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين) علي خصيف (الجزيرة) حمد المقبالي (شباب الأهلي).

للدفاع: كوامي أوتون (العين) ريتشارد اكونور (الجزيرة) ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير وروبن فيليب وساشا ايفكوفيتش (الوحدة) وماركوس ميلوني وخالد الظنحاني (الشارقة).

للوسط: علي صالح ونيكولاس خيمينيس (الوصل) ولوان بيريرا وماجد راشد (الشارقة) وحارب عبدالله ويحيى الغساني (شباب الأهلي) ويحيى نادر (العين) وعصام فايز (عجمان).

للهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) برونو أوليفيرا (الجزيرة) سلطان عادل ومحمد جمعة (شباب الأهلي).

