منظمة: استرقاق جنسي لمحتجزات بولاية جنوب كردفان بالسودان

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته يوم الاثنين أن نساء من ولاية جنوب كردفان السودانية تعرضن للاغتصاب بشكل متكرر واحتجز بعضهن وتعرضن للاسترقاق الجنسي على يد مسلحين من قوات الدعم السريع وفصائل متحالفة معها.

ولم ترد قوات الدعم السريع حتى الآن على طلبات للتعليق، ونفت مرارا اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة خلال الحرب المستمرة منذ 20 شهرا مع الجيش السوداني والتي دمرت البلاد وأدت لنزوح ما يزيد على 12 مليون شخص.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إنها وثقت 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات صغار لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات. وأضافت أنها أجرت مقابلات مع سبع ناجيات، إحداهن قالت إنها احتُجزت مع 50 امرأة أخرى واغتصبت مرارا على مدى ثلاثة شهور.

وذكر التقرير أن المسلحين استهدفوا نوبيات في منطقة نائية متاخمة لجنوب السودان وإن الهجمات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، “وصفت الضحايا تعرضهن للاغتصاب الجماعي أمام عائلاتهن أو لفترات طويلة، في حالات شملت احتجازهن للاسترقاق الجنسي من قِبل مقاتلي قوات الدعم السريع”.

وذكر التقرير أن نساء وصفن كيف تم تقييدهن معا بالسلاسل بعد محاولتهن الهروب واحتجازهن في “مكان يشبه الزريبة بالأسلاك والعيدان (أغصان الأشجار)، مثل تلك التي توضع فيها الحيوانات”.