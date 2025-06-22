منظمة: الطيران الأمريكي يواجه مخاطر عالية مع تجنب الناقلات الشرق الأوسط

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من جايمي فريد وستيفن شيير

(رويترز) – حذرت منظمة تراقب مخاطر الرحلات الجوية يوم الأحد من أن القصف الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية قد يزيد من التهديد الذي تواجهه شركات الطيران الأمريكية في المنطقة فيما ألغت شركات طيران رحلاتها من دبي والدوحة وإليهما.

وواصلت شركات طيران عالمية تجنب أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط بسبب استمرار إسرائيل وإيران في تبادل إطلاق الصواريخ، مما يمثل أحدث الاضطرابات في قطاع السفر بالمنطقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية السنغافورية إنها ألغت رحلاتها المقررة من سنغافورة إلى دبي بعد تقييم أمني، مثلما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من دبي والدوحة وإليهما.

لكن بعد سلسلة من الصواريخ الإيرانية في صباح يوم الأحد، عاودت إسرائيل فتح مجالها الجوي لست ساعات لإعادة العالقين في الخارج منذ بدء الصراع مع إيران في 13 يونيو حزيران.

وذكر موقع (سيف ايرسبيس)، التابع لمجموعة (أو.بي.إس جروب) التي تشارك معلومات مخاطر الطيران، أن الهجمات الأمريكية على إيران قد تزيد من المخاطر على شركات الطيران الأمريكية في المنطقة.

وأضاف الموقع “في حين لم توجه أي تهديدات محددة ضد الطيران المدني، حذرت إيران سابقا من أنها سترد بمهاجمة المصالح العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إما بشكل مباشر أو عبر وكلائها مثل حزب الله”.

وأظهر موقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط يوم الأحد.

وقال الموقع عبر حسابه على منصة إكس “في أعقاب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، تعمل حركة الطيران التجاري في المنطقة كما كانت تعمل منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي”.

وأظهر الموقع الإلكتروني تجنب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق وسوريا وإسرائيل. واختارت مسارات أخرى مثل الشمال عبر بحر قزوين أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأطقم والطيران لوقت أطول.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في عدد متزايد من مناطق النزاع على مستوى العالم خطرا كبيرا على حركة الطيران.

ومنذ بدء الضربات الإسرائيلية على إيران منذ تسعة أيام، علقت شركات الطيران الرحلات إلى وجهات في البلدان المتضررة، إلا أنه يجري تنظيم رحلات إجلاء من الدول المجاورة وبعضها يعيد الإسرائيليين إلى إسرائيل.

وبالإضافة إلى إعادة توجيه الرحلات الجوية، تشعر شركات الطيران أيضا بالقلق من الارتفاع المحتمل في أسعار النفط في أعقاب الهجمات الأمريكية، وهو ما سيزيد من كلفة وقود الطائرات.

وفي الأيام التي سبقت القصف الأمريكي، علقت أمريكان إيرلاينز رحلاتها إلى قطر وأوقفت يونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى دبي.

وقال موقع (سيف ايرسبيس) إنه من المحتمل أن تمتد المخاطر المتعلقة بالمجال الجوي الآن إلى البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات. وأضاف “نواصل التوصية بتوخي أقصى درجات الحذر في الوقت الحالي”.