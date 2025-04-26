منظمة التحرير الفلسطينية تقر تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس

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(رويترز) – قالت منظمة التحرير الفلسطينية يوم السبت إنها وافقت على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبا له وخليفته المحتمل، في خطوة تُعتبر على نطاق واسع ضرورية لتهدئة الشكوك الدولية حيال القيادة الفلسطينية.

ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاما، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الزعيم ياسر عرفات عام 2004، لكنه قاوم لسنوات أي إصلاحات داخلية، بما في ذلك اختيار نائب له.

والشيخ، المولود في عام 1960، من كبار أعضاء حركة فتح، الفصيل الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أسسه عرفات ويرأسه عباس حاليا، ويُنظر على نطاق واسع إلى الشيخ على أنه شخصية براجماتية وتربطه علاقات وثيقة بإسرائيل.

وقالت المنظمة في بيان “صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة يوم السبت على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين”.

ويمثل إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، أولوية بالنسبة للولايات المتحدة ودول الخليج على أمل أن تتمكن من لعب دور محوري في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وازدادت الضغوط من أجل الإصلاح منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة حيث تخوض حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المنافس الرئيسي لمنظمة التحرير، معركة مع إسرائيل منذ أكثر من 18 شهرا أدت إلى تدمير القطاع الصغير المكتظ بالسكان.

وشجعت الولايات المتحدة على فكرة تولي السلطة الفلسطينية حكم غزة بعد إجراء الإصلاحات اللازمة. وتطالب دول الخليج أيضا بإصلاحات رئيسية في السلطة.

وينظر لدول الخليج باعتبارها المصدر الأكثر ترجيحا لتمويل إعادة إعمار غزة بعد الحرب.