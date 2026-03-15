منظمة الصحة تخصص مليوني دولار من أموال الطوارئ للبنان والعراق وسوريا

15 مارس آذار آذَار (رويترز) – ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنها خصصت مليوني دولار من صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الصراع تسبب في نزوح سكاني واسع النطاق، مقدرة أن أكثر من 100 ألف في إيران نزحوا وأن ما يصل إلى 700 ألف في لبنان أصبحوا نازحين داخليا.

وأفادت المنظمة في بيان بأنها خصصت مليون دولار للبنان لتعزيز التنسيق في الحالات الطارئة، الذي تقوم به من خلال مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق رعاية المصابين وتعزيز مراقبة الأمراض وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها.

وأشارت المنظمة إلى أنها خصصت 500 ألف دولار لكل من العراق وسوريا لدعم التنسيق في حالات الطوارئ وإدارة الإصابات الجماعية وشراء الأدوية والمستلزمات الأساسية وتوزيعها وتوفير الخدمات الصحية للسكان النازحين وتعزيز مراقبة الأمراض والتوعية المجتمعية.

وقالت حنان بلخي، مديرة منطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية “في وقت تواجه فيه الخدمات الصحية بالفعل تحديات كبيرة، فإن الدعم ضروري لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الصحة والحفاظ على خدمات الرعاية المتخصصة (كالتي تقدمها وحدات الرعاية المركزة)”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير )

