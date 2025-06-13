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منظمو “قافلة الصمود” يعلنون توقيف مسارها في ليبيا

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تلقت “قافلة الصمود” تعليمات بالتوقف في شرق ليبيا بعد انطلاقها من تونس بهدف الوصول إلى حدود قطاع غزة الفلسطيني في تحرك رمزي من أجل “كسر الحصار الإسرائيلي”، على ما أعلن منظموها الجمعة.

وقال وائل نوّار وهو من المنظمين للقافلة في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك “تم منع القافلة من المرور في مدخل مدينة سرت وتم تعليل ذلك بالتعليمات”.

وأضاف “ليس لدنيا معلومة واضحة وننتظر التوضيحات من الجانب الأمني”.

والمدينة تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.

وأضاف نوّار “حتى الآن لا نعرف إذا كنا سنتمكن من العبور أم لا”، ولكن “لا رجوع إلى الوراء”.

ويظهر الفيديو سيارات وحافلات متوقفة وخيام منصوبة على قارعة الطريق. 

ووجه وائل نوّار نداء إلى الليبيين لتوفير المياه للمشاركين في القافلة نظرا للحرارة المرتفعة.

انطلقت القافلة التي تضم نحو عشر حافلات ومئة سيارة من تونس وتم استقبالها بحماس في مدينة طرابلس الليبية. 

ومنذ انطلاقها كانت القافلة في انتظار الضوء الأخضر من مصر للعبور إلى أراضيها ومواصلة طريقها نحو قطاع غزة. 

ويحتاج التونسيون لتأشيرة قبل دخول الأراضي المصرية.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء على أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع يجب أن تقترن بالحصول على “موافقات مسبقة”.

إيب/اج/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية