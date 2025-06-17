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منظمو مسيرة كانت متجهة للحدود مع غزة: مشاركون تعرضوا للاحتجاز في مصر

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القاهرة (رويترز) – قال منظمو مسيرة متجهة إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة إن ثلاثة مشاركين ألقي القبض عليهم من أفراد أمن بملابس مدنية في القاهرة، وسط موجة من الاعتقالات والترحيل على يد قوات الأمن.

ولم ترد وزارتا الداخلية والخارجية المصريتان على طلبات للتعليق على تلك الاتهامات بعد. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من عمليات الاحتجاز أو الظروف المبلغ عنها.

وفي إطار المسيرة العالمية إلى غزة التي انطلقت هذا الشهر توافد أكثر من 4000 ناشط من أكثر من 80 دولة إلى مصر في محاولة للوصول سلميا إلى معبر رفح الحدودي من أجل تعزيز الانتباه إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وقال عشرات المشاركين إنهم تعرضوا للاستجواب في المطارات والترحيل وواجهوا حواجز طرق تمنعهم من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشكل الطريق البري إلى غزة.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء قال المنظمون إن ثلاثة مشاركين، وهم النرويجيان يونس صالحي وحذيفة أبو سرية والإسباني من أصل فلسطيني وأحد منظمي المسيرة سيف أبو كشك، تم اقتيادهم بالقوة من أحد مقاهي القاهرة يوم الاثنين من قبل أفراد أمن لم يكشفوا عن هويتهم.

ونقل البيان عن صالحي قوله إن الرجال الثلاثة جرى تعصيب أعينهم وضربهم واستجوابهم. وأضاف أن أبو كشك تعرض لإساءة معاملة شديدة بشكل خاص. وقال المنظمون إن مكان وجوده لا يزال غير معروف، بينما تم ترحيل صالحي وأبو سرية إلى النرويج.

وفي تصريحات لرويترز، نفى مصدران أمنيان أن يكون أي محتجزين تعرضوا للعنف ما داموا يلتزموا بالإجراءات والتعليمات الأمنية حتى ترحيلهم. وقال المصدران إنه تم ترحيل ما يقرب من 400 شخص، بينما لا يزال أقل من 30 محتجزا ينتظرون الترحيل.

وحث المنظمون في البيان السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن سيف أبو كشك وجميع المشاركين في المسيرة المحتجزين. وأضافوا أن المجموعة علقت خططها في مصر وبذلت جهودا للتنسيق مع السلطات.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في وقت سابق إن السفر إلى منطقة رفح يتطلب موافقة مسبقة لضمان السلامة. ويقول المنظمون إنهم سعوا للتنسيق من خلال القنوات المناسبة.

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