موقع سويس إنفو يحتل المركز الثاني في التقييم السنوي لجودة الإعلام

حافظ موقع سويس إنفو، للعام الثاني على التوالي، على المرتبة الثانية بين 27 وسيلة إعلام إلكترونية شملها التحليل. Thomas Kern, Swissinfo



منح الدليل السنوي لجودة الإعلام لعام 2025 موقع سويس إنفو تقييماً مرتفعاً من جديد في تحليله السنوي لمستوى جودة وسائل الإعلام.

أظهر التحليل الذي أجراه مركز أبحاث المجال العام والمجتمع بجامعة زيورخ (fög) ، استقراراً في جودة وسائل الإعلام السويسرية خلال السنوات العشر الماضية. وقد بلغ المعدل العام لجودة الإعلام السويسري 6.2 من 10، أي أقل بـ0.1 نقطة مقارنة بعام 2024. أما موقع سويس سويس إنفو فقد حصل على تقييم أعلى من المتوسط بشكل ملحوظ، إذ ارتفع مؤشر جودته من 7.4 إلى 7.5.

وبذلك حافظ سويس إنفو، للعام الثاني على التوالي، على المرتبة الثانية بين 27 وسيلة إعلام إلكترونية شملها التحليل. كما حافظ على صدارته بين وسائل الإعلام الإلكترونية التابعة لـهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وأوضح مركز الأبحاث أنّ “موقع سويس إنفو الموجَّه دولياً يتميّز بأدائه العالي في التصنيف والتحليل الذي يتجاوز الأخبار اليومية”.

سويس إنفو مصدر رئيسي في نتائج بحث أدوات الذكاء الاصطناعي

تضمّن البحث المتعمق الذي أجراه المركز هذا العام، ولأول مرة، دراسة حول مدى ظهور المصادر الصحفية السويسرية في نتائج بحث أدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي ومحرك بيربليكسي. وأظهرت النتائج أنه عند طرح أسئلة محددة حول الأخبار السويسرية، فإن 36.7% من المصادر المُشار إليها تعود إلى وسائل إعلام سويسرية، بينما بلغت النسبة 47.1% في الأداة الثانية.

ويُعد سويس إنفو من أكثر المصادر التي تعتمدها هذه المنصات. ففي أداة المحادثة الذكية، يحتل سويس إنفو المرتبة الثانية بين وسائل الإعلام السويسرية الأكثر ذكراً بعد قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانية، بينما تشير الأداة الثانية في الأغلب إلى القناة نفسها أولاً، تليها صحيفة بليك، ثم سويس إنفو.

وقالت لاريسا بيلر، مديرة سويس إنفو: “في زمن تتزايد فيه الأنشطة ذات التأثير الهجين، يصبح من الضروري مواجهة تراجع الثقة في وسائل الإعلام عبر تقديم جودة صحفية مقنعة، ويجب أن تكون هذه الجودة قابلة للاكتشاف على المستوى الدولي. إن كون سويس إنفو من بين أكثر ثلاث وسائل إعلام سويسرية ذكراً في أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تُظهر الدراسة، يعكس مدى حضورنا وتأثيرنا. نصف الروابط تؤدي إلى مقالات باللغة الإنجليزية، ويؤكد هذا الطلب الكبير والانتشار الواسع في هذه الأدوات أهمية محتوى سويس إنفو. فالدقة في نقل الحقائق تُعد عاملاً محورياً في صورة سويسرا على الساحة الدولية.”

