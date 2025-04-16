مهلة حتى 27 أيار/مايو للأوروبيين الرافضين استخدام “ميتا” بياناتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي

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يمكن لمستخدمي منصات “ميتا” في الاتحاد الأوروبي الراغبين في الاعتراض على استخدام بياناتهم لتدريب نماذج المجموعة العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تعبئة استمارة إلكترونية نُشرت الثلاثاء لهذه الغاية، وذلك حتى 27 أيار/مايو، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلنت الشركة الأم لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وثريدز وإنستغرام، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كل المحتوى العام على منصاتها، بما لا يشمل خدمة الرسائل الخاصة واتساب، سيُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، ما لم يختر المستخدمون عدم القيام بذلك.

باختصار، قد يرى أولئك الذين لا يتخذون هذه الخطوة أن بياناتهم العامة تُستخدم بواسطة “ميتا” لتغذية الذكاء الاصطناعي الخاص بها اعتبارا من 27 أيار/مايو، حتى لو استمرت القدرة على تعبئة الاستمارة بعد هذا التاريخ.

ويتضمن ذلك المنشورات والصور والشروح والتعليقات المنشورة تحتها، بالإضافة إلى الاستفسارات والأسئلة المرسلة عبر تطبيق “مسنجر” إلى “ميتا إيه آي”، برنامج المحادثة الآلي المتوافر في الاتحاد الأوروبي منذ نهاية آذار/مارس.

ويُتوقع إبلاغ المستخدمين الأوروبيين بهذه السياسة الجديدة وتزويدهم رابط يحيلهم على استمارة الرفض هذه.

وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة على صفحات المساعدة على فيسبوك وإنستغرام “إذا اعترضتم على ذلك، سنرسل لكم رسالة إلكترونية تؤكد أننا لن نستخدم معلوماتكم العامة حول منتجات +ميتا+ أو تفاعلاتكم مع ميزات +ميتا إيه آي+ لتطوير وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية” للمجموعة.

كما أوضحت الشركة الأميركية أن مفاعيل هذا الرفض ستسري أيضا على كل الحسابات المرتبطة بالحساب المستخدم لإرسال النموذج.

ومع ذلك، حذرت “ميتا” من أنها قد تستمر في معالجة المعلومات حول المستخدمين الذين اختاروا عدم الاشتراك، وذلك في مواقف معينة بينها مثلا عندما تظهر معلوماتهم في صورة تمت مشاركتها علنا أو في حالة وضع إشارة إلى أسمائهم بواسطة مستخدم آخر.

وأكدت مجموعة التواصل الاجتماعي العملاقة أن هذا التغيير لن يؤثر على حسابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولا على الرسائل الخاصة للمستخدمين البالغين “مع أصدقائهم وعائلاتهم”.

ولا يطال الإجراء الجديد البيانات على واتساب والمحادثات مع “ميتا إيه آي” على هذا التطبيق.

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