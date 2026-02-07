مودي يشيد بالاتفاق مع واشنطن بعد إلغاء رسوم جمركية أميركية

afp_tickers

4دقائق

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت باتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، قال إنه سيعزز النمو العالمي ويعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يتضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية “المتبادلة” على المنتجات الهندية من 25% إلى 18%، ويُلزم الهند بشراء كميات كبيرة من الطاقة والسلع الصناعية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء إعلانه عن الاتفاق الثلاثاء، صرح بأن مودي تعهد بوقف شراء النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن شأن الاتفاق أن يخفف من حدة التوترات التي استمرت لأشهر بشأن مشتريات الهند من النفط، والتي تقول واشنطن إنها تمول حربا تسعى لإنهائها، ويعيد العلاقات الوثيقة بين ترامب والرئيس الذي وصفه ذات يوم بأنه “أحد أعز أصدقائي”.

وقال مودي على منصة إكس السبت “نبأ رائع للهند والولايات المتحدة!”، مشيدًا بـ”التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي” بتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الاتفاق يعكس “العمق المتنامي والثقة والديناميكية” في شراكتهما.

وجاءت تصريحات مودي بعد ساعات من إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يلغي رسوما إضافية بنسبة 25% فُرضت على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، وذلك في خطوة لتنفيذ الاتفاق التجاري الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع.

ولم يشر مودي، الذي واجه انتقادات داخلية بشأن فتح أسواق المنتجات الزراعية الهندية أمام الولايات المتحدة وشروط استيراد النفط، إلى النفط الروسي في بيانه.

وقال “سيعزز هذا الإطار سلاسل توريد مرنة وموثوقة، ويسهم في النمو العالمي”.

كما سيخلق فرصا جديدة للمزارعين ورواد الأعمال والصيادين الهنود في إطار مبادرة “إصنع في الهند”.

وفي بيان منفصل قال وزير التجارة بيوش غويال إن الاتفاق “سيفتح سوقا بقيمة 30 تريليون دولار أمام المصدرين الهنود”.

وأضاف غويال أن الاتفاق يحمي المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان الهندية الحساسة، بما في ذلك الذرة والقمح والأرز وفول الصويا والدواجن والحليب.

وتشمل بنود الاتفاق الأخرى إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الطائرات وقطع غيارها، وفقا لبيان مشترك منفصل صدر الجمعة عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن الهند تعتزم شراء منتجات طاقة وطائرات وقطع غيارها ومعادن ثمينة ومنتجات تكنولوجية وفحم حجري من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويمثل هذا التحول انخفاضا ملحوظا في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية، بعد أن كانت 50% في أواخر العام الماضي.

ويُنتظر أن توقع واشنطن ونيودلهي اتفاقية تجارية رسمية في آذار/مارس.

بشب/غد/ص ك