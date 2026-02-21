مودي يعلن توقيع اتفاق بين الهند والبرازيل حول المعادن النادرة

اعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده والبرازيل وقعتا اتفاقا حول المعادن النادرة، وذلك إثر محادثات أجراها في نيودلهي مع الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وقال مودي إن هذا الاتفاق “خطوة رئيسية نحو بناء سلاسل إمداد تتصف بالمرونة”.

واكد لولا أن “زيادة الاستثمارات والتعاون حول الطاقات المتجددة والمعادن النادرة هما في صلب الاتفاق الرائد الذي وقعناه اليوم”.

لكن لم تُعلن تفاصيل الاتفاق.

تملك البرازيل ثاني أكبر احتياطي عالمي لهذه المعادن الضرورية لمنتجات عدة، مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والهواتف الذكية، إضافة الى محركات الطائرات والصواريخ الموجهة.

وتسعى الهند الى تقليص ارتهانها للصين، وقد طورت إنتاجها الوطني وأنشطتها على صعيد إعادة التدوير، في موازاة بحثها عن موردين جدد للمعادن النادرة.

وشدد مودي على أن “البرازيل هي الشريك التجاري الرئيسي للهند في أميركا الجنوبية”، مضيفا “نحن ملتزمون زيادة حجم تجارتنا الثنائية الى ما يفوق عشرين مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.

وصل لولا الى نيودلهي الأربعاء، يرافقه اثنا عشر وزيرا ووفد كبير يضم رؤساء مجالس إدارات أكبر الشركات البرازيلية.

