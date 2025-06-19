The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

موسكو تحذر: قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية ربما يكرر كارثة تشرنوبل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سان بطرسبرج (رويترز) – حذر رئيس شركة روس آتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية يوم الخميس من أن يتسبب هجوم إسرائيلي على محطة بوشهر النووية الإيرانية في “كارثة على غرار تشرنوبل”.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى استهداف الموقع، لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا قال لاحقا إنه “كان من الخطأ” القول إن الموقع تعرض للقصف. وأضاف المسؤول أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الأمر.

وبوشهر هي محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة في إيران، وبنتها روسيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين في الساعات الأولى من يوم الخميس إن إسرائيل وعدت روسيا بأن الموظفين الروس -الذين يبنون المزيد من المنشآت النووية في موقع بوشهر- سيكونون في أمان، حتى في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إضعاف قدرات إيران النووية بالقوة.

وحذر رئيس روس آتوم يوم الخميس من أن الوضع حول المحطة محفوف بالمخاطر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليخاتشيف قوله “إذا تم قصف وحدة الطاقة الأولى العاملة، فستقع كارثة مماثلة لتشرنوبل”.

وأشار ليخاتشيف بذلك إلى أسوأ كارثة نووية في العالم والتي وقعت في عام 1986 عندما انفجر مفاعل في تشرنوبل في أوكرانيا عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي سابقا.

وقال ليخاتشيف إن روسيا أجلت بعض المتخصصين من بوشهر، لكن الموظفين الأساسيين -الذين قال بوتين إن عددهم يزيد عن مئتي شخص- في الموقع.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليخاتشيف القول “مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك الإجلاء السريع لجميع موظفينا”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
46 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية