موسكو تعلن السيطرة على قرية في منطقة دينبروبتروفسك الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي السبت السيطرة على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، بعدما أعلن الوصول إليها في مطلع تموز/يوليو.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها سيطرت على نوفوميكولايفكا القريبة من حدود منطقة دونيتسك، مركز المعارك على جبهة شرق أوكرانيا.

ولم يكن بإمكان وكالة فرانس برس التثبت من هذا الإعلان، فيما يؤكد المحللون العسكريون في منصة “ديبستايت” القريبة من الجيش الأوكراني أن البلدة ما زالت تحت سيطرة كييف.

وتواصل القوات الروسية المتفوقة على الجيش الأوكراني بالعديد والعتاد، شن هجمات على الجبهة في أوكرانيا منذ أشهر محققة تقدما بطيئا في بعض القطاعات.

وأقرت أوكرانيا للمرة الأولى في نهاية آب/أغسطس توغل جنود روس في منطقة دنيبروبتروفسك حيث أعلنت موسكو تحقيق تقدم منذ تموز/يوليو.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية.

وأعلن الكرملين الجمعة أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء النزاع “متوقفة”، في حين شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن هدف نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو “احتلال أوكرانيا بأكملها”.

وقُتل عشرات آلاف الأشخاص خلال الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف والتي أجبرت الملايين على النزوح ودمّرت غالبية مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
