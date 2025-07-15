موسكو تقول أنها بحاجة إلى “وقت” للرد على تصريحات ترامب الأخيرة

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أكدت الرئاسة الروسية الثلاثاء استعدادها للتفاوض مع كييف موضحة في الوقت ذاته أنها تحتاج إلى وقت للرد على التصريحات “الخطرة” للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أمهل فيها موسكو 50 يوما لإنهاء الحرب وإلا واجهت عقوبات إضافية.

والاثنين، أمهَل الرئيس الأميركي روسيا 50 يوما للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلنا في الوقت ذاته خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية إلى كييف لكن من طريق حلف شمال الأطلسي.

وحذر ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيفرض “رسوما قاسية جدا” على شركاء روسيا التجاريين، في مسعى لتعطيل قدرة موسكو على تمويل الحرب.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن “تصريحات الرئيس ترامب خطرة جدا. نحن بالتأكيد في حاجة إلى وقت لتحليل ما قيل في واشنطن”.

وأضاف إن “”قرارا كهذا اتخذ على ما يبدو في واشنطن ودول حلف شمال الأطلسي ومباشرة في بروكسل، لن تعتبره كييف إشارة للسلام بل لمواصلة الحرب”.

وقال بيسكوف إن روسيا تنتظر “اقتراحات من الجانب الأوكراني” بشأن جولة ثالثة من المفاوضات بعد جولتين لم تثمرا نتائج كبيرة في اسطنبول.

وتابع “نحن على أهبة الاستعداد”.

ولم يحدد موعد للجولة الثالثة من المفاوضات حتى الآن.

ورفضت روسيا التي باشرت غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حتى الآن هدنة طويلة في الحرب لأنها ستسمح برأيها للقوات الأوكرانية بإعادة التسلح.

وتشترط موسكو خصوصا أن تتخلى كييف عن أربع مناطق فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

كذلك، تشترط عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وترفض كييف هذه الشروط وتطالب مع حلفائها الأوروبيين بهدنة غير مشروطة من ثلاثين يوما قبل مفاوضات سلام مع موسكو وتريد أن ينسحب الجيش الروسي بالكامل من أراضيها.

– “خيبة أمل” –

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، حاول دونالد ترامب حمل موسكو وكييف على إنهاء النزاع ولا سيما من خلال التقرب من الرئيس الروسي.

إلا انه صرح الاثنين “ظنّي بالرئيس بوتين خاب كثيرا. كنت أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين”.

وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مهلة 50 يوما “سنفرض رسوما جمركية ثانوية” أي تطال حلفاء موسكو.

والعام الماضي، كان شركاء موسكو التجاريون الرئيسيون، الصين مع 34 % تقريبا من مجمل المبادلات وبدرجة أقل الهند وتركيا وبيلاروس على ما تظهر ارقام الجمارك الروسية.

ونددت الصين التي رأت الثلاثاء أن على بكين وموسكو “تعزيز دعمها المتبادل”، ب”بإكراه لا يفضي إلى أي مكان” صادر عن واشنطن.

وأعلن دونالد ترامب كذلك أن عتادا عسكريا “بقيمة مليارات الدولارات” سيرسل إلى أوكرانيا ويشمل خصوصا أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ.

وسترسل دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي هذه المعدات. وأوضح الأمين العام للحلف مارك روته أن ألمانيا والمملكة المتحدة وفنلندا وكندا والنروج فضلا عن السويد والدنمارك هي من بين هذه الدول.

وأعلنت الدنمارك وهولندا الثلاثاء في بروكسل أنهما مستعدتان للمشاركة في خطة ترامب.

لكن يبقى معرفة الوقت الذي ستحتاج اليه الدول الأوروبية لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا التي تستهدف يوميا بضربات روسية.

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتين في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث تتركز أعنف المعارك.

وفي الأسابيع الأخيرة تكثفت أيضا الضربات الجوية الروسية.

وأصيب طفل في ضربة في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

وفي روسيا، أدت ضربة شنت بمسيرة أوكرانية إلى إصابة 16 شخصا في فورونيي في غرب البلاد على ما ذكرت السلطات المحلية.

بور/غد-غ ر/ب ق