موقع وزارة الخزانة: أمريكا تصدرعقوبات جديدة متعلقة بإيران

واشنطن 11 مايو أيار (رويترز) – أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وتسع شركات، منها أربعة مقرها في هونج كونج وأربعة في الإمارات، لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين.

وأوضحت أن الشركة التاسعة مقرها في سلطنة عمان.

يأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في أعقاب إعلان عقوبات يوم الجمعة بحق أفراد وشركات ساعدت إيران في شراء أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ويجيئ أيضا قبل أيام من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ المتوقع أن يضغط عليه ترامب للمساعدة في حل الأزمة مع إيران ومعاودة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تستهدف أفرادا وكيانات ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر سلسلة من الشركات الوهمية في مناطق اقتصادية متساهلة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل الأسلحة وبرنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة.

وأضاف بيسنت “ستواصل وزارة الخزانة قطع صلات النظام الإيراني بالشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وإحداث هزة بالاقتصاد العالمي”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

