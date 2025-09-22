The Swiss voice in the world since 1935
ميرتس يعيّن ممثلا خاصا لجذب الاستثمارات إلى ألمانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عيّن المستشار الألماني فريدريش ميرتس الإثنين “ممثلا خاصا للاستثمار” أوكل مهمة جذب الأعمال التجارية إلى ألمانيا في إطار الجهود الرامية لإنعاش أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وأفاد مكتب ميرتس في بيان بأن المصرفي مارتن بليسينغ (62 عاما) “سيكون صلة الوصل مع المستثمرين الأجانب ويمثّل ألمانيا دوليا كوجهة استثمار”.

وأضاف أن مهمّته ستتمثّل بـ”الترويج للاستثمار في بلدنا كصلة وصل واضحة دوليا وزيادة حضور ألمانيا في المنافسة العالمية لمواقع الأعمال”.

ويشغل بليسينغ منصب رئيس مجلس إدارة “دانسك بنك” وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الألماني من العام 2008 حتى 2016 كما أنه عمل لدى “يو بي إس”.

ولن يحصل على أجر لقاء تولي المنصب الذي قال إنه وافق عليه لأن “ألمانيا دولة رائعة ندين لها بالكثير”.

وذكر بليسينغ أنه يسعى لوضع خطة تجارية لألمانيا تساعدها على جذب المستثمرين.

وأفاد بأنه يخطط لمؤتمر كبير للمستثمرين، لكنه لن ينعقد قبل نهاية العام.

وشكّل إصلاح الاقتصاد أولوية بالنسبة لميرتس منذ انتُخب مستشارا مطلع العام.

ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات في وقت تعاني الأعمال التجارية ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة الصينية المتزايدة على بعض أهم الصادرات.

وتراجع عدد الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا عام 2024 للسنة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة GTAI للنهوض الاقتصادي.

وأعلنت 1724 شركة أجنبية في المجموع إقامة منشآت جديدة أو توسعات العام الماضي، مقارنة مع 1759 في 2023 و1783 في 2022 و1806 في 2021.

وتنوي الحكومة إنفاق مئات مليارات اليورو خلال السنوات المقبلة لتطوير البنية التحتية وطرحت إعفاءات ضريبية للتشجيع على الاستثمار، على أمل دعم النمو.

فيك/لين/ب ق

