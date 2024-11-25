نائب رئيس النواب اللبناني: لا عقبات جدية أمام بدء هدنة مع إسرائيل

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بيروت (رويترز) – قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب يوم الاثنين إنه لم تعد هناك “عقبات جدية” أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف بو صعب لرويترز “لا توجد عقبات جدية على ما يبدو تعوق بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة”.

وتضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة ينهي الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، والتي اندلعت بالتزامن مع حرب غزة ولكنها تفاقمت خلال الشهرين الماضيين.

وقال بو صعب إن المقترح يضع جدولا زمنيا مدته 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مما يتيح وقتا للجيش اللبناني للانتشار في جنوب لبنان.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، ترأسها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار “في غضون ساعات”.

وقال الدبلوماسي الغربي إن نقطة خلاف رئيسية أخرى تتعلق بتسلسل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان.