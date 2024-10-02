نائب وزير الخارجية: أمريكا تسعى لتنسيق مواقفها مع إسرائيل في الرد على إيران

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واشنطن (رويترز) – قال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة جو بايدن تسعى للتوصل لتوافق مع إسرائيل بشأن أي رد محتمل على هجوم إيران لكنها تدرك أيضا أن الشرق الأوسط على “حافة الخطر” وأن تصعيدا أوسع نطاقا قد يعرض مصالح إسرائيل والولايات المتحدة للخطر.

وكرر كامبل في حديثه في اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة كارنيجي البحثية ومقرها واشنطن، وجهة النظر الأمريكية بأن ما قامت به طهران كان “غير مسؤول تماما” وأنه يجب أن تكون هناك “رسالة رد”.

وقال كامبل “أعتقد أننا ندرك أنه على الرغم من أهمية الرد من نوع ما، يوجد اعتراف بأن المنطقة على حافة الخطر بالفعل، ومخاوف حقيقية بشأن تصعيد أوسع نطاقا أو استمراره، وليس مجرد تبادل لإطلاق النار بشكل منفرد، ولكن استمرار الأعمال القتالية والذي قد يعرض ليس فقط إسرائيل، بل ومصالحنا الاستراتيجية أيضا للخطر”.

وأصبحت منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل يوم الثلاثاء، في أكبر هجوم لها على الإطلاق على إسرائيل، مما دفع إسرائيل وواشنطن إلى التوعد برد قوي على طهران.

ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك على الحدود الشمالية مع جماعة حزب الله اللبنانية. وقتل ثمانية جنود يوم الأربعاء في أكبر خسائر يتكبدها الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية على مدى عام شهد اشتباكات على الحدود.

وقال كامبل إن الهجمات من لبنان على إسرائيل “مزعزعة للاستقرار”، محذرا من استمرار الصراع مع لبنان.

وأضاف كامبل “أعتقد أننا حاولنا التأكيد على دعمنا لبعض الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل. وأعتقد أننا نشعر بحذر حقيقي إزاء مجموعة واسعة أو كبيرة من العمليات البرية في لبنان”.