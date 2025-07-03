ناشطون مؤيدون للفلسطينيين سيمثلون أمام محكمة بريطانية على خلفية اقتحام قاعدة جوية

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يمثل أربعة ناشطين من مجموعة “العمل من أجل فلسطين” (بالستاين أكشن) البريطانية الخميس أمام محكمة على خلفية اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ما دفع الحكومة للتحرك من أجل حظر المجموعة.

ورش ناشطون الأسبوع الماضي طائرتين تابعتين لسلاح الجو في القاعدة بطلاء أحمر ملحقين أضرارا بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار) ما دفع الحكومة للتوجه إلى البرلمان لطلب حظر المجموعة.

ودانت المجموعة خطوة الحكومة باعتبارها “رد فعل مبالغا فيه” مؤكدة عزمها على الطعن في حظرها الذي قد يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع بحسب الحكومة.

ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب الأربعاء للمشتبه بهم الاربعة تهمة “التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية”.

وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب.

وأوقفت الشرطة كل من ايمي غاردينر غيبسن (29 عاما) ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عاما) وجوني سينك (24 عاما) ولوي كيارميلو (22 عاما) وسيمثلون أمام محكمة وستمينستر في لندن الخميس.

وأُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ 41 عاما بعد توقيفها بـ”شبهة مساعدة مجرم”.

وإذا أُقر حظر المجموعة سيصبح الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

ولدى إعلانها عزم الحكومة حظر المجموعة ذكّرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بهجوم نفذته على مصنع تاليس للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين العام الماضي على شركة إنسترو بريسيجن في كينت بجنوب شرق إنكلترا، وشركة إلبيت سيستمز يو كيه في بريستول بجنوب غرب البلاد.

وستُعقد جلسة طارئة في المحكمة العليا بلندن الجمعة للطعن في مسعى الحكومة.

وتدعم منظمة العفو الدولية ومجموعات حقوقية أخرى إجراءات الطعن.

جوب/غد/دص