ناشطون يسقبلون رضا بهلوي في برلين برش سائل أحمر عليه

afp_tickers

3دقائق

تعرّض رضا بهلوي نجل شاه إيران المخلوع الخميس لموقف محرج خلال زيارة يقوم بها إلى برلين الخميس، حين أقدم أحد الناشطين على رش سائل أحمر عليه قبل أن توقفه الشرطة.

ولا يبدو، بحسب متحدث باسم حكومة المستشار فريدريش ميرتس، أن أحدا من أعضاء الحكومة الألمانية يعتزم لقاء بهلوي، مع أن عددا من النواب قد يستقبلونه.

وقال نجل الشاه للصحافيين إن أي مفاوضات مع القيادة الدينية في طهران هي بمثابة “استرضاء” لها، معربا عن أمله في أن تؤدي الاحتجاجات المتجدّدة في بلاده إلى إسقاطها.

ودعا بهلوي الحكومات الأوروبية التي نأت بنفسها عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران إلى اتخاذ خطوات تتراوح بين طرد السفراء الإيرانيين ومساعدة مواطنيه على الوصول إلى الإنترنت المحجوب.

وقال بهلوي، الذي يقيم في منفاه في الولايات المتحدة، والذي زار ألمانيا بعد محطّات في السويد وإيطاليا إن “السردية الكاملة لوقف إطلاق النار والتفاوض لا تزال قائمة على الاعتقاد بأنكم ستتعاملون مع أشخاص أصبحوا فجأة براغماتيين”. وأضاف “لا أرى أن ذلك سيحدث”، مندّدا بقادة إيران الجدد الذين وصفهم بأنهم “وجوه مختلفة لآلة واحدة”.

وتابع “إيران ذبحت آلاف المدنيين الأبرياء”، وتهدد أوروبا بصواريخ بعيدة المدى، مضيفا “لا اتفاق سيحلّ هذه المشكلة. ولا مفاوضات ستفعل. هذا في صميم حمضهم النووي”.

وبهلوي، الذي أطيح والده محمد رضا شاه في ثورة 1979 الإسلامية، أبدى مرارا استعداده لقيادة مرحلة انتقالية تلي سقوط الجمهورية الإسلامية. مع ذلك، فهو يمثّل مجموعة واحدة فقط من بين عدّة مجموعات في الشتات الإيراني، والتي غالبا ما تشهد خلافات حادة في ما بينها.

لكنه قال من برلين “داخل إيران، هتف عشرات الملايين من الإيرانيين باسمي، ولا يزالون يفعلون ذلك”، مضيفا أن “جيل زد في إيران اليوم هم أكبر الداعمين لي”.

بور/ملك/ع ش