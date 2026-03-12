ناقلتا نفط تشتعلان قرب العراق وضربات إيران تتحدى إعلان ترامب “النصر”

reuters_tickers

9دقائق

دبي/هيبرون (كنتاكي) 12 مارس آذار (رويترز) – تشتعل النيران في ناقلتين عند ميناء عراقي اليوم الخميس بعد استهدافهما بما يشتبه في أنها زوارق إيرانية ملغومة، في تصعيد للهجمات التي عطلت تدفق إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما يشكل تحديا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق “النصر” بالفعل في الحرب التي بدأها قبل نحو أسبوعين.

وأظهرت لقطات تحققت رويترز من أنه جرى التقاطها من ساحل ميناء البصرة الناقلتين وألسنة اللهب الضخمة تجتاحهما مما أضاء ظلام الليل. وقالت السلطات العراقية إن الناقلتين تعرضتا لهجوم خلال الليل بزوارق إيرانية ملغومة. وأسفر ذلك عن مقتل أحد أفراد الطاقم على الأقل.

وقبل ذلك بساعات، تعرضت ثلاث سفن أخرى للاستهداف في الخليج. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم واحد على الأقل، والذي استهدف سفينة حاويات ترفع علم تايلاند مما أدى لاشتعال النيران فيها. وقال الحرس إن السفينة خالفت أوامره.

وقالت هيئة لأمن الملاحة البحرية إن سفينة حاويات أخرى تعرضت لضربة من مقذوف مجهول قرب الإمارات اليوم الخميس.

واندلعت الحرب قبل أسبوعين تقريبا مع قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران، وأودت حتى الآن بحياة نحو ألفي شخص وتسببت في ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

* اضطراب إمدادات الطاقة

وردت تقارير عن تحليق مزيد من الطائرات المسيرة اليوم الخميس في أجواء الكويت والعراق والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، مما يقوض مصداقية ما تقوله الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن القضاء على جزء كبير من قدرات إيران من الأسلحة طويلة المدى.

وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أكبر وابل من الصواريخ على إسرائيل التي ردت بشن غارات جديدة على بيروت.

وعادت أسعار النفط لتتجاوز مئة دولار للبرميل بعد أن انخفضت قبل أيام إثر تصريح ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا.

وتقول إيران إنها لن تسمح بعبور النفط من أهم ممر مائي في العالم لإمدادات الطاقة وهو مضيق هرمز حتى توقف الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات عليها، وتؤكد أنها لن تعقد أي مفاوضات مع واشنطن.

وأعلن سيتي بنك اليوم الخميس إغلاق فروعه مؤقتا في الإمارات بعد يوم من قول إيران إنها تعتبر البنوك أهدافا مشروعة وطلبت من الأفراد الابتعاد عنها بألف متر. كما أغلق بنك إتش.إس.بي.سي فروعه في قطر.

* “انتصرنا”

يحاول الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب الاحتفاظ بالأغلبية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق من هذا العام. وسعى الرئيس الأمريكي مرارا لتهدئة أسواق الطاقة هذا الأسبوع بالقول إن الحرب ستنتهي قريبا وإن ارتفاع أسعار النفط الحاد لن يستمر طويلا.

لكنه لم يشرح كيف ستنتهي الحرب، ولم يقدم خطة لإعادة فتح مضيق هرمز. ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن هدفهم هو تدمير برنامجي إيران الصاروخي والنووي. لكن ترامب طالب إيران أيضا “بالاستسلام غير المشروط” وأن تكون لديه صلاحيات لاختيار قادتها.

وفي تجمع انتخابي أمس الأربعاء في هيبرون بولاية كنتاكي تأهبا لانتخابات التجديد النصفي التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني، قال ترامب “لا يحب المرء أن يقول قبل الأوان إنه انتصر. انتصرنا… منذ الساعة الأولى انتهى الأمر”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “دمرت إيران فعليا”، وتابع قائلا “لا نريد أن نغادر مبكرا، أليس كذلك؟ علينا أن ننهي المهمة”.

وقال سكان داخل إيران إن قوات الأمن تزيد من تواجدها في الشوارع لإظهار استمرار السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.

وقال معلم في الخامسة والثلاثين من عمره عبر الهاتف من طهران “قوات الأمن في كل مكان، أكثر من ذي قبل. يخشى الناس الخروج لكن المتاجر مفتوحة”.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن معلومات مخابرات أمريكية تشير إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير وليست معرضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب.

وتحث إسرائيل والولايات المتحدة الشعب الإيراني على الخروج لإسقاط الحكام من رجال الدين. ويريد الكثير من الإيرانيين التغيير واحتفل بعضهم علنا بمقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في أول يوم من الحرب، بعد أن قتلت قواته الأمنية آلافا في احتجاجات مناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني.

لكن لم تظهر أي مؤشرات على تنظيم أنشطة مناهضة للحكومة في وقت تتعرض فيه البلاد للقصف والهجمات.

* إيران تتطلع لصدمة اقتصادية

أوضحت إيران بما لا يدع مجالا للشك على مدى اليومين الماضيين أن استراتيجيتها حاليا هي التسبب في صدمة اقتصادية طويلة الأمد لدفع العالم لإجبار ترامب على التراجع.

وقال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ‌مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران في تصريحات موجهة إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء “استعدوا لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره”.

وإذا وصلت أسعار النفط فعلا لهذا المستوى، فستتجاوز بكثير أعلى سعر على الإطلاق في التاريخ وهو 147.27 دولار للبرميل المسجل في يوليو تموز 2008 قبل أسابيع من بدء الأزمة المالية العالمية.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء عن موافقة الدول الأعضاء فيها على سحب منسق لكمية ضخمة غير مسبوقة تبلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، على أن تشارك الولايات المتحدة فيها بنحو النصف.

وهذا أكبر تدخل منسق على الإطلاق في سوق النفط وبفارق كبير. وقال ترامب أمس الأربعاء إن قرار وكالة الطاقة الدولية “سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط بينما نقضي على هذا التهديد لأمريكا والعالم”.

لكن تنفيذه قد يستغرق شهورا ويعادل فقط ثلاثة أسابيع من الإمدادات التي تمر من مضيق هرمز.

وتشير العقود الآجلة لتسليم الخام بعد شهرين أو ثلاثة إلى أن المتعاملين يتوقعون تراجع الأسعار في الأشهر المقبلة لكن بوتيرة أبطأ كثيرا من توقعاتهم قبل أيام قليلة، رغم التعهد الأحدث بضخ مئات الملايين من البراميل من الاحتياطيات.

وقال محللون من آي.إن.جي اليوم الخميس “السبيل الوحيد لنشهد تراجعا في أسعار النفط على أساس مستدام هو استعادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز… وعدم تحقيق ذلك يعني أن الأسعار لم تصل بعد لأعلى مستوى”.

(إعداد محمود رضا مراد وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)